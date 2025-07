Dziecko przyszło na świat w stanie krytycznym - niedotlenione, sine, z ledwo wyczuwalnym tętnem. Przez ponad godzinę lekarze podejmowali próby jego ratunku, lecz bez skutku. Wszystko wskazywało na to, że chłopiec nie ma żadnych szans na przeżycie.

W obliczu bezradności hiszpański neonatolog, dr Juan Sánchez-Esteban, przypomniał sobie modlitwę z dzieciństwa do patrona swojej rodzinnej miejscowości - księdza Salvadora Valery Parra, kapłana żyjącego w XIX wieku w Hiszpanii - i zwrócił się do niego słowami: Zrobiłem wszystko, co możliwe, teraz twoja kolej.