W skrócie Papież Leon XIV spotkał się po raz pierwszy z ofiarami wykorzystywania przez katolickich duchownych.

Wcześniej watykańska komisja ds. ochrony dzieci skrytykowała reakcje Kościoła na zgłoszenia ofiar, określając je jako zbyt powolne i niewystarczające.

Ofiary spotkania podkreśliły serdeczność papieża i uznały rozmowę za ważny krok w kierunku dialogu i sprawiedliwości.

Leon XIV spotkał się z międzynarodową koalicją ofiar Ending Clergy Abuse - poinformowała grupa. Obecni na spotkaniu określili je jako "ważny moment dialogu".

Agencja Reutera przypomniała, że skandale polegające na tuszowaniu wykorzystywania małoletnich przez duchownych Kościołem katolickim wstrząsają od dziesięcioleci.

Podważa to zaufanie do tej instytucji i kosztuje ją setki milionów dolarów rocznie, które przeznaczane są na odszkodowania i zawieranie ugód z ofiarami.

Jedna z pokrzywdzonych, Kanadyjka Gemma Hickey, która wzięła udział w poniedziałkowym spotkaniu, powiedziała, że papież uważnie słuchał ofiar.

- Papież Leon XIV jest bardzo serdeczny, słuchał - powiedziała Hickey, którą cytuje agencja Reutera.

"Powiedzieliśmy mu, że przybyliśmy jako budowniczowie mostów, gotowi wspólnie podążać ku prawdzie, sprawiedliwości i uzdrowieniu" - dodała.

Inna uczestniczka spotkania Janet Aguti dodała, że "opuściła Watykan z nadzieją". Z kolei Matthias Katsch ocenił: - Myślę, że Kościół wciąż jest na etapie, kiedy próbuje znaleźć najlepszy sposób na rozwiązanie tych problemów.

Papież Leon XIV spotkał się z ofiarami księży. Wcześniej ujawniono nowy raport

Niedawno światło dzienne ujrzał niezwykle krytyczny raport watykańskiej komisji ds. ochrony dzieci.

W dokumencie zarzucono wysokiej rangi biskupom m.in. to, że nie przekazują ofiarom informacji o tym, jak rozpatrywane są ich zgłoszenia dotyczące wykorzystywania, ani czy duchowni, którzy dopuścili się zaniedbań, zostali ukarani.

Stwierdzono również, że prośba komisji o udostępnienie informacji na temat protokołów bezpieczeństwa nie zawsze doczekuje się odpowiedzi, a włoski Kościół nie dostarczył wszystkich szczegółów prowadzonych postępowań.

"W wielu przypadkach Kościół reagował pustymi słowami, pustymi gestami i uporczywą odmową angażowania się w pomoc ofiarom" - czytamy w raporcie.

