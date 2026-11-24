W skrócie Ukraina i Niemcy podpisały list intencyjny w sprawie wspólnego rozwoju oraz użytkowania ukraińskiego systemu Delta do inteligentnego obrazowania pola walki.

Niemiecka Bundeswehra uzyska dostęp do systemu Delta, jednak Ukraina nie będzie przekazywać partnerom swoich danych bojowych gromadzonych w tej platformie.

Berlin i Kijów utworzą spółkę typu joint venture, która ma wyprodukować kilka tysięcy dronów do rozpoznania taktycznego w 2027 roku.

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Minister obrony Ukrainy Jewhenij Chmara odwiedził Berlin, gdzie spotkał się ze swoim niemieckim odpowiednikiem Borisem Pistoriusem. Podczas spotkania ministrowie podpisali list intencyjny w sprawie wspólnego rozwoju i użytkowania ukraińskiego systemu Delta.

Na mocy porozumienia Niemcy otrzymają dostęp do stosowania systemu na potrzeby Bundeswehry oraz będą miały możliwość uczestniczyć w pracach nad opracowywaniem jego nowych funkcji. Zaznaczono jednocześnie, że Ukraina nie będzie przekazywać Niemcom swoich danych bojowych.

- Ukraina dysponuje rozwiązaniami technologicznymi sprawdzonymi na froncie. Delta to unikalna platforma cyfrowa, która łączy planowanie, zarządzanie operacjami i analizę sytuacyjną. Niemieckie doświadczenie technologiczne pomoże w rozwoju i skalowaniu możliwości systemu. To ważny krok w kierunku naszej korzystnej dla obu stron współpracy obronnej. Partnerstwo Ukrainy z Niemcami wzmocni oba nasze kraje i bezpieczeństwo całej Europy - stwierdził Jewhenij Chmara.

"Delta to cyfrowy ekosystem bojowy opracowany przez Centrum Innowacji i Rozwoju Technologii Obronnych Ministerstwa Obrony Ukrainy. System integruje narzędzia do rozpoznawania sytuacji, wywiadu, planowania i zarządzania misjami bojowymi" - informuje Kijów. System spełnia standardy NATO i może być zintegrowany również z polskim sprzętem.

Nie tylko system Delta. Kijów i Berlin opracują również drony

Ukraińskie ministerstwo obrony poinformowało również o podpisaniu jeszcze jednego porozumienia. W jego ramach ma powstać ukraińsko-niemiecka spółka joint venture, która opracuje nowe drony do rozpoznania taktycznego.

- Systemy te pomogą naszym żołnierzom lepiej widzieć pole walki, planować i wykonywać misje bojowe. Ważne jest, aby takie projekty jednocześnie wzmacniały przemysł obronny Ukrainy i Niemiec - mówił ukraiński minister. Plan zakłada, że w 2027 roku przedsiębiorstwo wyprodukuje kilka tysięcy dronów do rozpoznania taktycznego i obserwacji.

Ukraińskie technologie budzą zainteresowanie wielu krajów, w tym również Polski, która od miesięcy prowadzi z Kijowem rozmowy na temat ukraińskich technologii antydronowych. Ukraina niechętnie jednak dzieli się swoimi systemami.

Wcześniej w listopadzie wiceszef MON Cezary Tomczyk odwiedził Kijów, gdzie prowadził rozmowy na ten temat. Po powrocie stwierdził, że "Ukraina zgodziła się przekazać Polsce potrzebne nam technologie antydronowe". Wiceminister dodał, że "Ukraina stawia bardzo twarde warunki także partnerom". Zapewnił jednak, że otrzymał "twarde deklaracje polityczne" dotyczące przekazania systemów.



