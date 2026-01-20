W pierwszych miesiącach tej kadencji Donald Trump wydawał się nie do zatrzymania. Jedni twierdzili, że użył strategii "szoku i przerażenia", znanej z amerykańskich działań zbrojnych, drudzy mówili o "zalaniu pola" przeciwnika taką liczbą wydarzeń i informacji, by nie był zdolny do reakcji.

Nie ulega wątpliwości, że było to działanie celowe: nowy zespół Trumpa, pamiętając o tym, co nie udało się prezydentowi poprzednim razem, od razu ruszył do działania. Dziesiątki rozporządzeń prezydenckich, działań na arenie międzynarodowej i niespodziewanych komentarzy, dotyczących najróżniejszych kwestii spowodowało, że przez wiele tygodni zarówno opozycja, jak i nieprzychylne Trumpowi media nie potrafiły wybrać tematu, na którym należałoby się skoncentrować: brutalne zatrzymania imigrantów? Próby porozumienia się z Putinem? Zwalnianie pracowników administracji federalnej?

Do tego dołożyła się słabość Partii Demokratycznej. Katastrofa kampanii prezydenckiej Joe Bidena i późniejsza przegrana Kamali Harris, a także dominacja republikanów w Kongresie sprawiła, że przez dłuższy czas politycy opozycji nie potrafili się otrząsnąć.

Z medialnego przekazu wyparł ich prezydent i jego działania, wewnątrz partii nie potrafili się porozumieć co do strategii: czy należy szukać jakiegoś sposobu współistnienia z Trumpem, czy jednak raczej dążyć do całkowitego oporu? I jakimi metodami go realizować?

Trump tymczasem był wszędzie: prowadził krucjatę przeciwko uniwersytetom, gnębił nielubianych dziennikarzy, wysyłał wojsko na granicę, a gwardię narodową na ulice amerykańskich metropolii, likwidował całe instytucje i próbował negocjować pokój w kilku regionach świata. Jego dominacja nad Partią Republikańską okazała się niemal zupełna, co potwierdziły kolejne głosowania w Kongresie.

Jednak ostatnie miesiące przyniosły pierwsze sygnały, że ten dobrze naoliwiony mechanizm zaczyna trzeszczeć. 2026 nie będzie łatwym rokiem dla MAGA (ruch Make America Great Again - przyp. red.).

W cieniu wyborów połówkowych

Jesienią tego roku Amerykanie wybiorą skład Izby Reprezentantów oraz jednej trzeciej Senatu. Dla Donalda Trumpa to może być przełomowy moment. Historycznie wybory połówkowe bardzo często oznaczały porażkę dla partii urzędującego prezydenta, a obecne sondaże wskazują, że demokraci mogą odzyskać kontrolę nad Izbą, ale i Senat nie jest poza ich zasięgiem. To zaś oznaczałoby, że administracja nie doprowadzi już do uchwalenia żadnej większej ustawy.

Trump i tak chętniej sięga po alternatywne rozwiązania, takie jak rozporządzenia, ale to oznacza, że jego dorobek nie będzie w wielu przypadkach byt trwały - następca, również za pomocą rozporządzeń, będzie mógł dokonać szybkich zmian. Kontrola nad Izbą Reprezentantów pozwoliłaby też demokratom na tworzenie komisji zajmujących się działaniami administracji Trumpa, a nawet podjęcie próby usunięcia samego prezydenta z urzędu za pomocą procedury impeachmentu.

Demokraci mogliby też ograniczać swobodę działań prezydenta poprzez zapisy w ustawach budżetowych - to Kongres ma w USA "władzę nad sakiewką" i administracja mogłaby być zmuszona do częstszych kompromisów z opozycją.

Dla republikanów niepokojące są nie tylko sondaże. Pod koniec 2025 roku odbyły się wybory stanowe i lokalne, których rezultaty nie dają im zbyt wiele optymizmu. Demokraci wygrali dwa ważne wyścigi gubernatorskie, w Wirginii (gdzie do tej pory rządził republikanin Glenn Youngkin) i New Jersey (gdzie spodziewano się wyrównanej rywalizacji, ale ostatecznie Mikie Sherill pokonała Jacka Ciattarellego o prawie 15 pkt proc.).

W Nowym Jorku tryumfował Zohran Mamdani, którego republikanie zaciekle zwalczali, a sam prezydent poparł niezależnego kandydata, Andrew Cuomo.

Jeszcze bardziej alarmujące było grudniowe zwycięstwo w wyborach uzupełniających do Izby Reprezentantów dla siódmego okręgu w Tennessee. W ostatnich latach, niezależnie od tego, czy były to wybory senackie, prezydenckie, czy na stanowego gubernatora, republikanie mogli tam liczyć na ponad 20 pkt proc. przewagi. Tym razem, mimo wyjątkowo intensywnej kampanii, ta przewaga wyniosła zaledwie dziewięć pkt ptoc. Co zaszkodziło republikanom?

Życie w USA nie jest tańsze

Słowem kluczem dla amerykańskiej sceny politycznej stało się "affordability", czyli przystępność cenowa. W ostatnich latach życie w USA (jak w wielu innych krajach na świecie) stało się zwyczajnie droższe. To zresztą było jedną z przyczyn przegranej demokratów w listopadzie 2024 roku.

Prezydent Biden starał się przekonywać współobywateli, że "bidenomika" działa, bo bezrobocie jest niskie, a PKB rośnie. Wyborcy jednak pamiętali dobrze, że jeszcze kilka lat temu ceny były niższe (sama żywność w ciągu tych kilku lat zdrożała o ponad 20 proc.).

Tymczasem Donald Trump przekonywał, że kiedy on był prezydentem, sytuacja gospodarcza wyglądała o wiele lepiej - przynajmniej do pandemii. I że jeśli tylko powróci do Gabinetu Owalnego, Ameryka znów będzie tańsza.

Jednak mimo że inflacja zdecydowanie wyhamowała w ostatnich latach, a FED powoli zaczął obniżać stopy procentowe, to ceny nie tylko nie spadły, ale nawet wzrosły (szczególnie ceny energii, o ponad 5 proc.).

Podwyżki ceł, jakimi hojnie szafował nowy prezydent, wzbudziły obawy przed nadchodzącym nowym kryzysem. Ale Trump, jakby nie zauważając tego wszystkiego, uparcie przekonywał, że Stany Zjednoczone weszły w swoją złotą erę i wszystkie problemy są już niemal rozwiązane. Zupełnie jak poprzednik reklamujący swoją "bidenomikę".

Tymczasem demokraci znaleźli wreszcie pomysł, jak podjąć rękawicę i stoczyć z administracją prezydenta wyrównaną walkę. W październiku zdecydowali się pozwolić na zamknięcie rządu (czyli shutdown), nie popierając prowizorium budżetowego. Ulegli po ponad miesiącu, ale większe wizerunkowe straty poniósł obóz rządzący.

Osią sporu była kwestia dofinansowań dla wykupujących ubezpieczenia zdrowotne, a republikanie postawili się w roli tych, którzy blokują ich przedłużenie. Tymczasem prezydent zajmował się projektami Sali Balowej i dekorowaniem Białego Domu, co mocno kontrastowało z faktem, że setki tysięcy ludzi musi się obywać bez wynagrodzenia.

Trudności ze skupieniem

17 grudnia 2025 miało miejsce nietypowe wydarzenie. Donald Trump wygłosił orędzie do narodu, ale, co raczej nietypowe dla tego rodzaju przemówień, nie miał niczego szczególnego do zakomunikowania.

Największym ogłoszeniem było 1776 dolarów specjalnego dodatku dla żołnierzy (kwota została ustalona w ten sposób, by upamiętnić rok podpisania Deklaracji Niepodległości). Oprócz tego prezydent, stojąc na tle świątecznych dekoracji w Białym Domu, wygłosił dosyć zwięzłą jak na swoje standardy mowę podsumowującą najważniejsze osiągnięcia polityki rządu, przede wszystkim te gospodarcze.

Orędzie o niczym stało się chętnie analizowaną zagadką. Najbardziej prawdopodobna wersja wydarzeń zakłada, że wymyślili je doradcy prezydenta, by ten mógł w sposób zdyscyplinowany przekazać współobywatelom, ile robi dla poprawy ich kosztów życia.

Doradcy, zaniepokojeni tym, co wydarzyło się w jesiennych wyborach, próbowali już wcześniej nakłonić prezydenta do używania nowej narracji. Ale Trump uczył się jej opornie. O przystępności cenowej mówił krótko i szybko dodawał, że to bzdura wymyślona przez demokratów. Później zaś rozwijał inne, bliskie sobie wątki. Na przykład jak fatalnym prezydentem był Joe Biden i ile wojen zakończył on sam.

Sukcesy na arenie międzynarodowej jednak niekoniecznie pomagały mu sondażowo. Jak na prezydenta, który obiecywał, że Amerykę postawi na pierwszym miejscu, zadziwiająco wiele czasu spędzał, zajmując się Gazą, Ukrainą, Wenezuelą i szansami na Pokojową Nagrodę Nobla.

Dodatkowo kwestie takie jak poparcie dla Izraela czy interwencja w Iranie wywoływały głębokie podziały w jego wyborczej bazie.

Donald Trump w drugim roku kadencji. Więcej kłopotów na horyzoncie

Rok 2026 może przynieść Trumpowi jeszcze więcej kłopotów. Po pierwsze: nowy shutdown. Prowizorium budżetowe obowiązuje tylko do końca stycznia i już wkrótce może rozgorzeć nowa bitwa. Tym bardziej, że demokraci wiedzą już, co postawić w jej centrum: politykę deportacyjną.

Działania ICE w największych amerykańskich miastach, a zwłaszcza śmierć kobiety w Minneapolis wzbudziły ogromne kontrowersje. I choć sondaże pokazują, że republikańscy wyborcy na ogół są zadowoleni z radykalnych działań przeciwko nielegalnym imigrantom, to jednak szybko rośnie odsetek tych, którzy mają wątpliwości - od listopada zeszłego roku z 4 do 19 proc. ankietowanych.

W kontekście wyborczym jeszcze poważniejszym problemem są straty jakie Trump odnotowuje wśród Latynosów. W 2024 poparło go 48 proc. wyborców z tej grupy, obecnie popiera go zaledwie 28 proc.

Duża w tym zasługa wcześniej wspominanej przystępności cenowej, bo blisko 70 proc. Latynosów uważa, że ich sytuacja życiowa pogorszyła się w ciągu ostatniego roku. Ale do tego dochodzą problemy z polityką deportacyjną: nawet obywatele amerykańscy, ze względu na swój kolor skóry, nie mogą czuć się spokojnie, kiedy w okolicy pojawiają się agenci służb imigracyjnych.

Historii o omyłkowych aresztowaniach i kłopotach z potwierdzeniem prawa do przebywania w USA od miesięcy pojawia się sporo.

Prezydent musi też z niepokojem patrzeć w kierunku Sądu Najwyższego. Choć sędziowie bardzo mu dotąd ułatwiali życie, to może się to wkrótce zmienić. Na wokandę trafiła sprawa ceł, jakie Trump szerokim gestem wprowadzał i wprowadza na podstawie tzw. nadzwyczajnych uprawnień gospodarczych.

Tym samym jednak uzurpuje sobie kompetencje Kongresu i wkrótce SN ma rozstrzygnąć, czy wolno mu to robić. Jeśli wyrok będzie niekorzystny, runie jeden z filarów dotychczasowej polityki zagranicznej administracji.

Dzisiejsze kiepskie sondaże nie oznaczają jeszcze, że republikanie muszą przegrać jesienią, nie mówiąc o porażce kandydata tej partii w wyborach prezydenckich za trzy lata. Amerykańskie wybory rozstrzygają się bardzo nieznacznymi różnicami.

Na mapie wyborczej do Izby Reprezentantów rezultat w zdecydowanej większości okręgów jest przesądzony, jeszcze zanim oddany zostanie pierwszy głos. Również w Senacie liczba foteli, o które toczy się rzeczywista kampanijna walka, ogranicza się do zaledwie kilku.

Przy tak zabetonowanej scenie politycznej nietrudno o niespodzianki, bo czasem przepływ kilku miejsc w obydwu izbach w jedną bądź w drugą stronę może zmienić falę z "czerwonej" na "niebieską" i odwrotnie (czerwony to kolor republikanów, niebieski - demokratów).

Rok wyborczy jest długi i wiele się może jeszcze wydarzyć. Ale na początku 2026 roku Donald Trump nie wydaje się już tak niemożliwy do zatrzymania jak jeszcze 12 miesięcy temu.

Andrzej Kohut

"Gość Wydarzeń". Bartoszewski o liście Trumpa w sprawie Grenlandii: Nie będę tego komentował Polsat News