Pierwsze oświadczenie Orbana w mediach. Jest plan dla partii
Premier Węgier Viktor Orban opublikował nagranie, w którym odniósł się do porażki w wyborach parlamentarnych. Przypomniał, że w 2014 roku, "przy poparciu tej samej liczby wyborców", jego partia zwyciężyła. - Wczoraj to samo wystarczyło jedynie, by się postawić i przegrać, ale wyborcy reprezentacji narodowej zawsze mogą na nas liczyć - powiedział.
Przegrana Fideszu w niedzielnych wyborach na Węgrzech oznacza koniec 16-letnich rządów Viktora Orbana. Polityk podziękował wszystkim zwolennikom, wskazując na ich liczebność.
- Drodzy rodacy, stało się jasne, że w wczorajszych wyborach ponad 2,25 miliona wyborców poparło listę Fidesz-KDNP i kandydatów. Strona narodowa, nasza społeczność polityczna, jest dziś na Węgrzech tak duża - mówił Orban na nagraniu opublikowanym na Facebooku.
Orban o wyniku wyborów na Węgrzech: Wystarczyło, by przegrać
Orban stwierdził, że w 2014 roku taka sama liczba wyborców zapewniła mu wygraną, jednak teraz wystarczyła tylko, "by się postawić i przegrać".
Zapowiedział, że Fidesz czekają zmiany, które mają sprawić, że partia będzie bardziej spójna i zjednoczona z narodem. Jak jednak przekonywał, obecnie partia i tak jest najbardziej spójną politycznie społecznością na Węgrzech.
- Naszym planem jest obrona osiągnięć strony krajowej razem z naszymi wyborcami, reorganizacja w nadchodzących tygodniach, wizyta we wszystkich okręgach wyborczych, zgromadzenie wolontariuszy, aktywistów, przedstawicieli i kandydatów oraz zorganizowanie posiedzenia komitetu krajowego 28 kwietnia - powiedział na nagraniu opublikowanym na Facebooku.
