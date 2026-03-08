W skrócie Zieloni zwyciężyli w wyborach do parlamentu Badenii-Wirtembergii, zdobywając 30,3 proc. głosów i wyprzedzając CDU z wynikiem 29,7 proc.

AfD uzyskała 18,7 proc., prawie podwajając swój wynik z poprzednich wyborów, a próg pięciu procent przekroczyła jedynie SPD z 5,5 proc.

Premierem landu najprawdopodobniej zostanie Cem Oezdemir z Zielonych, koalicja Zieloni-CDU rządzi tam od 2016 roku.

Niemieccy Zieloni wygrali wybory do parlamentu kraju związkowego Badenia-Wirtembergia, z niewielką przewagą pokonując chadecką CDU.

W nocy z niedzieli na poniedziałek pojawiły się pierwsze oficjalne wyniki po przeliczeniu 99,5 proc. oddanych głosów.

Na Partię Zielonych pod przewodnictwem Cem Ozdemira głos oddało 30,3 proc. wyborców, co dało ugrupowaniu przewagę nad CDU, które zdobyło 29,7 proc. poparcia.

Badenia-Wirtembergia. AfD prawie podwoiła wynik z poprzednich wyborów

Skrajnie prawicowa Alternatywa dla Niemiec (AfD) prawie podwoiła swój wynik w porównaniu z wyborami w 2021 r., zajmując trzecie miejsce z wynikiem 18,7 proc. głosów.

- Podwoiliśmy nasz wynik, możemy być zadowoleni - mówiła w pierwszym komentarzu liderka AfD Alice Weidel. Jednocześnie nie udało się przekroczyć progu 20 proc., co za cel stawiał m.in. kandydat partii na premiera w landzie Markus Frohnmaier.

FDP i Lewica nie przekroczyły pięcioprocentowego progu - obie formacje uzyskały po 4,4 proc. "Historycznie słaby wynik socjaldemokracji w południowo-zachodniej części kraju zszokował również federalną SPD" - wskazuje Deutsche Welle. Socjaldemokraci uzyskali 5,5 proc. poparcia.

Niemcy. Szef Zielonych z szansą na fotel premiera Badenii-Wirtembergii

Premierem Badenii-Wirtembergii zostanie najprawdopodobniej reprezentujący Zielonych Cem Oezdemir. Polityk stanie na czele koalicji Zieloni-CDU, która rządzi w landzie od 2016 roku. Mający tureckie korzenie 60-letni Oezdemir ma za sobą bogatą polityczną karierę. Był m.in. federalnym ministrem edukacji, europarlamentarzystą i szefem Zielonych.

Do niedawna CDU notowało znaczną przewagę w sondażach w tym landzie, ale w ostatnich miesiącach ta przewaga zmalała, a najnowszy sondaż przedwyborczy wykazał, że obie partie mają na swoim koncie 28 procent poparcia.

Badenia-Wirtembergii to trzeci co do wielkości kraj związkowy Niemiec zarówno pod względem powierzchni, jak i liczby ludności. Land jest ważnym ośrodkiem kluczowego dla Niemiec przemysłu motoryzacyjnego, znajdują się w nim siedziby firm Mercedes-Benz i Porsche.

Zgodnie z sondażami wyborcy w Badenii-Wirtembergii za główny temat uznawali gospodarkę, na drugim miejscu była kwestia klimatu i środowiska.

