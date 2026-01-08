W skrócie Atak USA na Wenezuelę spowodował śmierć co najmniej 100 osób i wiele rannych - oświadczył szef wenezuelskiego MSW.

Nicolas Maduro i jego żona Cilia Flores doznali obrażeń w trakcie akcji amerykańskich służb.

Władze wenezuelskie mogą prowadzić przekaz propagandowy, podczas gdy światowe media podają inne ustalenia.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Po tym jak siły zbrojne Wenezueli opublikowały listę 24 poległych żołnierzy, minister spraw wewnętrznych, sprawiedliwości i pokoju Diosdado Cabello poinformował, że w sumie po nalotach USA zginęło co najmniej 100 osób. Jak dodał, mniej więcej tyle samo ludzi zostało rannych.

- Atak na nasz kraj jest straszny, to prawda - powiedział urzędnik w programie publicystycznym na kanale państwowej telewizji VTV.

Cabello podkreślił, że podczas ataku USA zginęli "ci, którzy nie mieli nic wspólnego z konfliktem". - Cywile, kobiety w domach. (...) Zostali trafieni przez potężne bomby zrzucone na Wenezuelę - mówił.

Maduro pojmany do USA. "Zamierzali zatrzymać tylko jego"

W telewizyjnym programie na żywo Cabello przekonywał również, że amerykańscy żołnierze zamierzali początkowo zatrzymać tylko Maduro. - Ale Cilia się postawiła i powiedziała: Jeśli zabieracie jego, musicie zabrać i mnie - oświadczył.

Według ministra w czasie akcji sił amerykańskich z 3 stycznia Flores odniosła obrażenia głowy, a Maduro - nogi.

- Cały świat wie już, że Nicolas Maduro jest jeńcem wojennym, a Stany Zjednoczone naruszyły wszystkie normy międzynarodowego współistnienia - ocenił Cabello.

Przekaz sympatyków Maduro kontra medialne ustalenia

Maduro i Flores stanęli w poniedziałek przed sądem w Nowym Jorku, gdzie usłyszeli zarzuty m.in. udziału w "zmowie narkoterrorystycznej". Ich obrońcy twierdzili, że odnieśli oni obrażenia podczas porwania i mogą wymagać opieki medycznej.

Stacja CNN podała we wtorek, że urzędnicy administracji USA przekazali parlamentarzystom, iż Maduro i jego żona uderzyli głowami o futrynę stalowych drzwi, gdy próbowali uciekać przed komandosami, którzy ich pojmali.

Władze w Caracas nie podawały dotąd oficjalnie liczby ofiar śmiertelnych, ale źródła rządowe mówiły o co najmniej 80 zabitych. Siły zbrojne opublikowały listę 24 poległych żołnierzy, a minister obrony Vladimir Padrino ogłosił, że zginęła "duża część" ochroniarzy Maduro. Rząd Kuby poinformował natomiast o śmierci obywateli tego kraju.

"Polityczny WF": Kto na premiera technicznego z PiS? Nieoczywiste nazwisko INTERIA.PL