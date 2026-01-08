Pierwsze dane z MSW Wenezueli po ataku. "Trafieni przez potężne bomby"
Atak USA na Wenezuelę kosztował życie co najmniej 100 ludzi - oświadczył w mediach szef wenezuelskiego resortu spraw wewnętrznych Diosdado Cabello. Dodał, że przywódca Nicolas Maduro i jego żona odnieśli obrażenia. Sama Cilia Flores miała natomiast nalegać na to, by amerykańscy wojskowi zabrali ją z mężem.
W skrócie
- Atak USA na Wenezuelę spowodował śmierć co najmniej 100 osób i wiele rannych - oświadczył szef wenezuelskiego MSW.
- Nicolas Maduro i jego żona Cilia Flores doznali obrażeń w trakcie akcji amerykańskich służb.
- Władze wenezuelskie mogą prowadzić przekaz propagandowy, podczas gdy światowe media podają inne ustalenia.
Po tym jak siły zbrojne Wenezueli opublikowały listę 24 poległych żołnierzy, minister spraw wewnętrznych, sprawiedliwości i pokoju Diosdado Cabello poinformował, że w sumie po nalotach USA zginęło co najmniej 100 osób. Jak dodał, mniej więcej tyle samo ludzi zostało rannych.
- Atak na nasz kraj jest straszny, to prawda - powiedział urzędnik w programie publicystycznym na kanale państwowej telewizji VTV.
Cabello podkreślił, że podczas ataku USA zginęli "ci, którzy nie mieli nic wspólnego z konfliktem". - Cywile, kobiety w domach. (...) Zostali trafieni przez potężne bomby zrzucone na Wenezuelę - mówił.
Maduro pojmany do USA. "Zamierzali zatrzymać tylko jego"
W telewizyjnym programie na żywo Cabello przekonywał również, że amerykańscy żołnierze zamierzali początkowo zatrzymać tylko Maduro. - Ale Cilia się postawiła i powiedziała: Jeśli zabieracie jego, musicie zabrać i mnie - oświadczył.
Według ministra w czasie akcji sił amerykańskich z 3 stycznia Flores odniosła obrażenia głowy, a Maduro - nogi.
- Cały świat wie już, że Nicolas Maduro jest jeńcem wojennym, a Stany Zjednoczone naruszyły wszystkie normy międzynarodowego współistnienia - ocenił Cabello.
Przekaz sympatyków Maduro kontra medialne ustalenia
Maduro i Flores stanęli w poniedziałek przed sądem w Nowym Jorku, gdzie usłyszeli zarzuty m.in. udziału w "zmowie narkoterrorystycznej". Ich obrońcy twierdzili, że odnieśli oni obrażenia podczas porwania i mogą wymagać opieki medycznej.
Stacja CNN podała we wtorek, że urzędnicy administracji USA przekazali parlamentarzystom, iż Maduro i jego żona uderzyli głowami o futrynę stalowych drzwi, gdy próbowali uciekać przed komandosami, którzy ich pojmali.
Władze w Caracas nie podawały dotąd oficjalnie liczby ofiar śmiertelnych, ale źródła rządowe mówiły o co najmniej 80 zabitych. Siły zbrojne opublikowały listę 24 poległych żołnierzy, a minister obrony Vladimir Padrino ogłosił, że zginęła "duża część" ochroniarzy Maduro. Rząd Kuby poinformował natomiast o śmierci obywateli tego kraju.