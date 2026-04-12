Pierwsze cząstkowe wyniki wyborów na Węgrzech. Podano rozkład mandatów
TISZA zdobyła 49 proc. głosów, a Fidesz 42 proc. - podało Narodowe Biuro Wyborcze Węgier po przeliczeniu 21,54 proc. oddanych głosów. Partia Petera Magyara może liczyć na 128 mandatów w Zgromadzeniu Narodowym, które liczy 199 miejsc. Głosowanie trwało 13 godzin, a frekwencja okazała się najwyższa w historii Węgier.
Opozycyjna TISZA ma 49,43 proc. głosów i dostałaby 36 mandatów dla listy wyborczej. Partia Viktora Orbana może liczyć na 41,99 proc. głosów, co przełożyłoby się na 49 mandatów dla listy.
Na Węgrzech większość miejsc w parlamencie (106) obsadzanych jest jednak systemem JOW-ów (jednomandatowych okręgów wyborczych). W tym zestawieniu Narodowe Biuro Wyborcze podaje, że TISZA dostanie 92 mandatów, a Fidesz 13.
Wcześniej informowano, że frekwencja wyborcza na godz. 18.30 wyniosła rekordowe 77,8 proc.
Więcej informacji wkrótce.
Koniec wyborów na Węgrzech. Peter Magyar zabrał głos
Głosowanie w wyborach parlamentarnych Węgrzech skończyło się o godz. 19.
Lider opozycji przyznał po zamknięciu lokali wyborczych, że "jest ostrożnym optymistą". - Dokładnie po 23 latach od referendum, w którym zdecydowaliśmy o przystąpieniu do Unii Europejskiej, 12 kwietnia ponownie zmieni naszą przyszłość - przyznał.
- Nie chcę wygrywać sondaży, ale chcę wygrywać wybory. Dlatego czekajmy na wyniki. Jesteśmy ostrożnymi optymistami, ale musimy zachować cierpliwość - dodał Peter Magyar.
- Mamy nadzieję, że partie rządzące ponownie otrzymają mandat do sprawowania rządów na kolejne cztery lata - powiedział z kolei szef kancelarii premiera Orbana Gergely Gulyas. Podkreślił, że wysoka frekwencja świadczy o wielkiej mobilizacji sympatyków Fideszu.