Pierwsza wypowiedź Trumpa po ataku na Iran. "Jedyne, czego chcę"
Prezydent USA Donald Trump zabrał głos w mediach po raz pierwszy od ogłoszenia ataku na Iran. Jak zaznaczył, głównym celem operacji nazwanej "Epicka furia" jest pomoc dla irańskiego społeczeństwa. - Jedyne, czego chcę, to wolność dla ludzi - oznajmił w rozmowie z "Washington Post".
W skrócie
- Donald Trump ogłosił, że celem operacji "Epicka furia" jest wolność dla ludzi.
- Nie odpowiedział na pytania dotyczące skali operacji i ewentualnego zaangażowania wojsk lądowych.
- Według przedstawicieli USA i Izraela, działania militarne były od dawna planowane i są wymierzone w cele wojskowe Iranu.
Kilka godzin po rozpoczęciu sobotniego ataku na Iran dziennikarze "Washington Post" zapytali Donalda Trumpa, jakie cele chce osiągnąć tą operacją i jak wyobraża sobie jej skutki, w tym ewentualną zmianę reżimu.
- Jedyne, czego chcę, to wolność dla ludzi - powiedział w krótkim wywiadzie telefonicznym po godz. 4 nad ranem czasu lokalnego (po godz. 10 w Polsce).
Trump wskazał cel ataku na Iran. "Chce bezpiecznego narodu"
Przywódca nie odpowiedział jednak na inne pytania gazety na temat skali operacji i potencjalnego zaangażowania wojsk USA na lądzie.
- Chce bezpiecznego narodu i to właśnie będziemy mieć - dodał.
Wypowiedź ta była jego pierwszą od opublikowanego nagrania, w którym poinformował o operacji i wezwał Irańczyków do przejęcia instytucji państwa.
Dziennik zauważył, że jeszcze w maju ub.r. Trump krytykował "interwencjonistów, którzy interweniują w skomplikowane społeczeństwa, których nawet nie rozumieli".
Wojna USA - Iran. Donald Trump przekazał, co chce osiągnąć
Przypomnijmy, że jeszcze w sobotę rano Trump twierdził w wideo udostępnionym w swoich mediach społecznościowych, że celem ataku jest "obrona narodu amerykańskiego poprzez eliminację bezpośrednich zagrożeń ze strony reżimu irańskiego".
Przedstawiciel izraelskiego resortu obrony przekazał agencji Reutera, że izraelskie i amerykańskie operacje przeciwko Iranowi były skoordynowane i od dawna planowane.
- Operację planowano od miesięcy, a datę jej rozpoczęcia ustalono kilka tygodni temu - dodał urzędnik.
Amerykański urzędnik przekazał w rozmowie ze stacją CNN, że ataki USA mają być skoncentrowane na celach wojskowych Iranu.