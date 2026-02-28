W skrócie Donald Trump ogłosił, że celem operacji "Epicka furia" jest wolność dla ludzi.

Nie odpowiedział na pytania dotyczące skali operacji i ewentualnego zaangażowania wojsk lądowych.

Według przedstawicieli USA i Izraela, działania militarne były od dawna planowane i są wymierzone w cele wojskowe Iranu.

Kilka godzin po rozpoczęciu sobotniego ataku na Iran dziennikarze "Washington Post" zapytali Donalda Trumpa, jakie cele chce osiągnąć tą operacją i jak wyobraża sobie jej skutki, w tym ewentualną zmianę reżimu.

- Jedyne, czego chcę, to wolność dla ludzi - powiedział w krótkim wywiadzie telefonicznym po godz. 4 nad ranem czasu lokalnego (po godz. 10 w Polsce).

Trump wskazał cel ataku na Iran. "Chce bezpiecznego narodu"

Przywódca nie odpowiedział jednak na inne pytania gazety na temat skali operacji i potencjalnego zaangażowania wojsk USA na lądzie.

- Chce bezpiecznego narodu i to właśnie będziemy mieć - dodał.

Wypowiedź ta była jego pierwszą od opublikowanego nagrania, w którym poinformował o operacji i wezwał Irańczyków do przejęcia instytucji państwa.

Dziennik zauważył, że jeszcze w maju ub.r. Trump krytykował "interwencjonistów, którzy interweniują w skomplikowane społeczeństwa, których nawet nie rozumieli".

Wojna USA - Iran. Donald Trump przekazał, co chce osiągnąć

Przypomnijmy, że jeszcze w sobotę rano Trump twierdził w wideo udostępnionym w swoich mediach społecznościowych, że celem ataku jest "obrona narodu amerykańskiego poprzez eliminację bezpośrednich zagrożeń ze strony reżimu irańskiego".

Przedstawiciel izraelskiego resortu obrony przekazał agencji Reutera, że izraelskie i amerykańskie operacje przeciwko Iranowi były skoordynowane i od dawna planowane.

- Operację planowano od miesięcy, a datę jej rozpoczęcia ustalono kilka tygodni temu - dodał urzędnik.

Amerykański urzędnik przekazał w rozmowie ze stacją CNN, że ataki USA mają być skoncentrowane na celach wojskowych Iranu.

