Podczas "rejsu" w pobliżu Sztokholmu fala uwięziła turystów na rozpadającej się krze.

Załoga promu uratowała wszystkich turystów, którzy bez szwanku zostali przetransportowani na brzeg.

Pięciu Niemców w "rejs" zabrało namiot-saunę, silnik od łodzi, piłę motorową, deskę surfingową i kamerę - opisuje "The Guardian".

Według szwedzkich służb turyści samodzielnie odłamali fragment tafli lodu i przekształcili ją w napędzaną silnikiem prowizoryczną łódź.

Szwecja: Niemcy utknęli na krze. Urządzili sobie prowizoryczną saunę

- W niedzielę było bezwietrznie. Wszystkie statki przepływające przez ten obszar poruszały się się bardzo spokojnie i bezszelestnie. Jednak niekiedy łodzie wpływają na lód - tłumaczyła Karolina Wichman, rzeczniczka urzędu transportu w Sztokholmie.

W pewnym momencie w pobliżu "pływającej sauny" przepłynął prom pasażerski. Wywołana przez niego fala odłamała kawałek kry i uwięziła turystów w pobliżu Värmdö, największej wyspy Archipelagu Sztokholmskiego i trzeciej co do wielkości wyspy wschodniego wybrzeża Szwecji.

Johan Axberg, który był świadkiem całego zajścia, relacjonował stacji SVT, że łódź ostrożnie przepływała przez lód, ale fale rozbiły krę, a ta zaczęła odpływać. - Załoga wyszła więc na zewnątrz i zaczęła wyciągać turystów, ponieważ kra coraz bardziej się rozpadała - opowiadał mężczyzna.

Załoga promu najpierw uratowała czterech turystów, a następnie wróciła po piątego, który został, aby zebrać sprzęt. Wszyscy zostali bez szwanku przetransportowani na brzeg.

Pierwszy tego typu przypadek. "Spektakularny widok"

Jak czytamy, lokalne służby są przyzwyczajone, że na lodzie często w tarapaty wpadają łyżwiarze, ale przypadek z "pływającą sauną" był pierwszym tego typu incydentem.

- W Sztokholmie, a także w całej Szwecji, to głównie łyżwiarze z różnych powodów potrzebują pomocy na morzu lub wpadają pod lód. To był naprawdę spektakularny widok - mówiła Wichman.

