W skrócie Abdul El-Sayed został pierwszym muzułmaninem w historii, który zasiądzie w amerykańskim Senacie.

El-Sayed pokonał wyborach w stanie Michigan republikanina Mike'a Rogersa.

Wcześniej wygrał prawybory z Haley Stevens.

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Sukces Abdula El-Sayeda oznacza, że Michigan, który jest jednym na najważniejszych stanów na wyborczej mapie USA, znów zaświecił się na niebiesko.

Mieszkańcy są niemal równo podzielani między zwolenników demokratów i republikanów. W wyborach prezydenckich postawili na Donalda Trumpa, teraz trend odwrócił się na korzyść Partii Demokratycznej.

Wyniki wyborów w USA. Zwycięstwo demokratów w Michigan. Pierwszy muzułmanin w Senacie

Istotne zwycięstwo El-Sayeda, które przyczyniło się do odbicia Kongresu z rąk republikanów zapisze się w historii także z innego powodu. Polityk demokratów stał się bowiem pierwszym muzułmaninem, który zasiądzie w amerykańskim Senacie.

Jeszcze dwa dni temu sytuacja wydawała się bardzo skomplikowana, po tym jak Haley Stevens, demokratyczna kongresmenka, którą El-Sayed pokonał w prawyborach, zdecydowała się udzielić poparcia republikaninowi Mike'owi Rogersowi.

O tym jak wyrównana była walka między El-Sayedem a Rogersem świadczy fakt, że agencja Reutera powołując się na niezależną amerykańska agencję analityczną DDHQ najpierw podała, że prognozowanym zwycięzcą jest kandydat republikanów, żeby kilka minut później wskazać jednak na zwycięstwo przedstawiciela demokratów.

Niedługo później m.in. serwis amerykańskiej konserwatywnej telewizji Fox News również wskazał, że mandat do Senatu w stanie Michigan wywalczył El-Sayed.

Obecnie mowa o różnicy około 5 punktów procentowych na korzyść demokraty.

Prawybory. Abdul El-Sayed pokonał Haley Stevens

El-Sayed, epidemiolog przedstawiany jest jako progresywny urzędnik służby zdrowia. Jest reprezentantem propalestyńskiego skrzydła Partii Demokratycznej. W sierpniowych prawyborach pokonał wspomnianą Stevens, która reprezentowała frakcję proizraelską.

Sondaże wskazywały jednak, że El-Sayed z większym prawdopodobieństwem niż w przypadku Stevens przegra z kandydatem republikanów w listopadzie. Wiązało się to z dużym ryzykiem dla demokratów, których celem było odzyskanie Senatu.

Źródło: Reuters



