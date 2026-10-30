Papież Leon XIV - pierwszy papież Kościoła katolickiego urodzony w Stanach Zjednoczonych - zagłosował korespondencyjnie w wyborach uzupełniających w USA przekazała agencja AFP, powołując się na informację z Watykanu.

Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej dodało, że papież "wyraża swoje przekonanie o prawie i obowiązku obywateli do uczestnictwa w procesach demokratycznych".

Zaznaczono, że obecny papież korzystał ze swojego prawa do głosowania jako obywatel Stanów Zjednoczonych za każdym razem, gdy przysługiwało mu takie uprawnienie.

"Zgodnie z tą wieloletnią praktyką uczestnictwa w życiu obywatelskim papież oddał swój głos korespondencyjnie w Chicago" - dodano.

3 listopada w USA odbędą się wybory do Kongresu USA (całego składu Izby Reprezentantów i około jednej trzeciej Senatu) oraz władz stanowych.

Leon XIV głosował w wyborach uzupełniających w USA. Watykan potwierdził

W piątek "Chicago Sun Times" poinformował, że Leon XIV złożył wniosek o możliwość głosowania korespondencyjnego.

Dziennik potwierdził informację w rozmowie z Kim Fladhammer z urzędu hrabstwa Will. To właśnie tam 3 października wpłynął wniosek z Watykanu.

- Robert Francis Prevost znajduje się na liście osób, które wystąpiły o kartę do głosowania korespondencyjnego w nadchodzących wyborach - powiedziała. Jako adres zamieszkania podano dom jego brata Johna w New Lenox w stanie Illinois.

Leon XIV od maja 2025 roku stoi na czele Kościoła katolickiego. Papież nabył więc obywatelstwo watykańskie, nie zrzekł się jednak obywatelstwa amerykańskiego.

Według prawa nic nie stoi więc na przeszkodzie, by papież mógł oddać swój głos. Na razie nie wiadomo jednak, czy ojciec święty odesłał swoją kartę.

Sytuacja bez precedensu. Pierwszy taki wniosek papieża

Chociaż prawnie jest to możliwe, decyzja Leona XIV to złamanie tradycji. Do tej pory nie było precedensu, by urzędujący papież głosował w wyborach innego państwa.

Tym samym Leon XIV stał się pierwszym znanym papieżem w historii Kościoła katolickiego, który zasiadając na Tronie Piotrowym, oficjalnie wziął udział w wyborach powszechnych innego kraju.

Wiadomo, że Prevost - jeszcze przed wyborem na papieża - głosował w prawyborach Partii Republikańskiej w latach 2012, 2014 i 2016, a także w wyborach powszechnych w latach 2012, 2014, 2018 i 2024.

Ostatni papieże - Franciszek, Benedykt XVI oraz Jan Paweł II - nigdy nie brali udziału w wyborach, stojąc na czele Państwa Watykańskiego.



