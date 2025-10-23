Król Karol III i królowa Camilla spotkali się rano z papieżem Leonem XIV w Watykanie w ramach oficjalnej wizyty państwowej. Zostali powitani na dziedzińcu San Damaso przez Gwardię Szwajcarską i hymn "Boże, chroń króla".

"Ich spotkanie z Ojcem Świętym stanowi historyczny moment w stosunkach anglikańsko-katolickich i koncentruje się na dwóch kluczowych tematach: jedności chrześcijan i trosce o środowisko naturalne" - przekazało w komunikacie biuro prasowe stolicy apostolskiej.

W południe w Kaplicy Sykstyńskiej głowy kościoła katolickiego i anglikańskiego wzięły udział we wspólnej modlitwie. Jak podkreślały media to pierwsze takie wydarzenie od czasu schizmy króla Anglii Henryka VIII w 1534 roku.

Pierwsza taka sytuacja od pięciu wieków. Symboliczny gest Watykanu

"Łacińskie śpiewy i angielskie modlitwy rozbrzmiewały w kaplicy, gdzie sześć miesięcy temu Leon XIV został wybrany pierwszym amerykańskim papieżem przez kardynałów katolickich z całego świata, przed freskami Michała Anioła przedstawiającymi Chrystusa wydającego Sąd Ostateczny" - relacjonowała agencja Reuters.

Najwyższy zwierzchnik Kościoła anglikańskiego siedział po lewej stronie papieża, w pobliżu ołtarza kaplicy, podczas gdy Leon XIV i anglikański arcybiskup Stephen Cottrell przewodniczyli nabożeństwu, w którym uczestniczył chór Kaplicy Sykstyńskiej i dwa chóry królewskie.

"Ekumeniczny charakter uroczystej modlitwy podkreśliła pieśń do słów świętego Ambrożego w tłumaczeniu świętego kardynała Johna Henry'ego Newmana, który jako anglikanin przeszedł na katolicyzm. 1 listopada papież ogłosi go Doktorem Kościoła" - wskazał PAP

Karol III uda się po południu do rzymskiej bazyliki św. Pawła za Murami, jednego z czterech najbardziej czczonych kościołów katolickich, gdzie Leon XIV zatwierdził nadanie mu nowego tytułu "Royal Confrater", czyli brata, w przyległym opactwie.

Karol otrzyma również specjalne miejsce w absydzie bazyliki. Drewniane krzesło, zarezerwowane w przyszłości wyłącznie dla brytyjskich monarchów, jest ozdobione herbem króla i ekumenicznym mottem "Ut unum sint" (łac. Aby byli jedno).

Wtedy Henryk VIII zerwał z Kościołem katolickim i ogłosił się głową Kościoła anglikańskiego. Przyczyną było to, że papież Klemens VII odmówił unieważnienia jego małżeństwa z Katarzyną Aragońską, co było niezbędne, aby król mógł poślubić Annę Boleyn i zapewnić tron następcy. W reakcji na krok króla papież ekskomunikował go, a Henryk VIII zerwał kontakty z papiestwem.

