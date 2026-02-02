Pierwsza taka sytuacja od lat. W Szwecji dochodzi zwrotu

Styczeń 2026 roku był w Szwecji pierwszym miesiącem od marca 2018 roku, kiedy w kraju nie odnotowano śmiertelnej w skutkach strzelaniny. Specjalista uważa, że to efekt zaostrzenia kar i zwiększenia uprawnień policji. - Reforma prawa zaczyna przynosić efekty - podkreślił.

  • Kryminolog Manne Gerell z Uniwersytetu w Malmoe wskazuje, że spadek śmiertelnej przemocy w Szwecji wynika z wprowadzenia surowszych przepisów.
  • Rząd zaostrzył kary, rozszerzył uprawnienia policji oraz umożliwił konfiskatę majątków pochodzących z nieujawnionego źródła.
  • W 2024 i 2025 roku liczba ofiar śmiertelnych strzelanin wyniosła po 44, podczas gdy w 2022 roku odnotowano 62 zgony.
Według kryminologa Manne Gerella z Uniwersytetu w Malmoe pozytywny trend spadku śmiertelnej przemocy wynika z zaostrzenia przepisów. 

- Reforma prawa zaczyna przynosić efekty - podkreślił ekspert w wypowiedzi dla gazety "Aftonbladet".

Policyjne statystyki nie kłamią. Po raz pierwszy od blisko ośmiu lat w Szwecji nie odnotowano śmiertelnej ofiary strzelaniny.

    W ostatnich latach rząd zaostrzył kary, zwiększył uprawnienia policji, a także umożliwił konfiskatę majątków pochodzących z nieujawnionego źródła. Media pisały o zajęciu przez służby willi pod Sztokholmem o wartości 1,8 mln euro.

    Szwecja. Nowe dane, kryminolog mówi o pozytywnym trendzie

    Zdaniem Gerella inny czynnik wpływający na poprawę bezpieczeństwa to sukcesy policji.

    - W ostatnim czasie wielu wysoko postawionych członków gangów zostało zatrzymanych poza granicami, skąd zlecali wyroki śmierci na swoich przeciwników - przypomina naukowiec.

    W Szwecji najtragiczniejszym pod tym względem śmiertelnych strzelanin był 2022 rok, gdy od kul zginęły 62 osoby. W 2024 oraz 2025 roku liczba ta wyniosła po 44.

    Statystyki za ubiegły rok obejmują ofiary masakry w szkole w Oerebro, gdzie zginęło 11 osób, w tym sprawca - niezrównoważony psychicznie Szwed.

