Pierwsza taka sytuacja od lat. W Szwecji dochodzi zwrotu
Styczeń 2026 roku był w Szwecji pierwszym miesiącem od marca 2018 roku, kiedy w kraju nie odnotowano śmiertelnej w skutkach strzelaniny. Specjalista uważa, że to efekt zaostrzenia kar i zwiększenia uprawnień policji. - Reforma prawa zaczyna przynosić efekty - podkreślił.
W skrócie
- Kryminolog Manne Gerell z Uniwersytetu w Malmoe wskazuje, że spadek śmiertelnej przemocy w Szwecji wynika z wprowadzenia surowszych przepisów.
- Rząd zaostrzył kary, rozszerzył uprawnienia policji oraz umożliwił konfiskatę majątków pochodzących z nieujawnionego źródła.
- W 2024 i 2025 roku liczba ofiar śmiertelnych strzelanin wyniosła po 44, podczas gdy w 2022 roku odnotowano 62 zgony.
Według kryminologa Manne Gerella z Uniwersytetu w Malmoe pozytywny trend spadku śmiertelnej przemocy wynika z zaostrzenia przepisów.
- Reforma prawa zaczyna przynosić efekty - podkreślił ekspert w wypowiedzi dla gazety "Aftonbladet".
Policyjne statystyki nie kłamią. Po raz pierwszy od blisko ośmiu lat w Szwecji nie odnotowano śmiertelnej ofiary strzelaniny.
W ostatnich latach rząd zaostrzył kary, zwiększył uprawnienia policji, a także umożliwił konfiskatę majątków pochodzących z nieujawnionego źródła. Media pisały o zajęciu przez służby willi pod Sztokholmem o wartości 1,8 mln euro.
Szwecja. Nowe dane, kryminolog mówi o pozytywnym trendzie
Zdaniem Gerella inny czynnik wpływający na poprawę bezpieczeństwa to sukcesy policji.
- W ostatnim czasie wielu wysoko postawionych członków gangów zostało zatrzymanych poza granicami, skąd zlecali wyroki śmierci na swoich przeciwników - przypomina naukowiec.
W Szwecji najtragiczniejszym pod tym względem śmiertelnych strzelanin był 2022 rok, gdy od kul zginęły 62 osoby. W 2024 oraz 2025 roku liczba ta wyniosła po 44.
Statystyki za ubiegły rok obejmują ofiary masakry w szkole w Oerebro, gdzie zginęło 11 osób, w tym sprawca - niezrównoważony psychicznie Szwed.