W skrócie Kryminolog Manne Gerell z Uniwersytetu w Malmoe wskazuje, że spadek śmiertelnej przemocy w Szwecji wynika z wprowadzenia surowszych przepisów.

Rząd zaostrzył kary, rozszerzył uprawnienia policji oraz umożliwił konfiskatę majątków pochodzących z nieujawnionego źródła.

W 2024 i 2025 roku liczba ofiar śmiertelnych strzelanin wyniosła po 44, podczas gdy w 2022 roku odnotowano 62 zgony.

Według kryminologa Manne Gerella z Uniwersytetu w Malmoe pozytywny trend spadku śmiertelnej przemocy wynika z zaostrzenia przepisów.

- Reforma prawa zaczyna przynosić efekty - podkreślił ekspert w wypowiedzi dla gazety "Aftonbladet".

Policyjne statystyki nie kłamią. Po raz pierwszy od blisko ośmiu lat w Szwecji nie odnotowano śmiertelnej ofiary strzelaniny.

W ostatnich latach rząd zaostrzył kary, zwiększył uprawnienia policji, a także umożliwił konfiskatę majątków pochodzących z nieujawnionego źródła. Media pisały o zajęciu przez służby willi pod Sztokholmem o wartości 1,8 mln euro.

Szwecja. Nowe dane, kryminolog mówi o pozytywnym trendzie

Zdaniem Gerella inny czynnik wpływający na poprawę bezpieczeństwa to sukcesy policji.

- W ostatnim czasie wielu wysoko postawionych członków gangów zostało zatrzymanych poza granicami, skąd zlecali wyroki śmierci na swoich przeciwników - przypomina naukowiec.

W Szwecji najtragiczniejszym pod tym względem śmiertelnych strzelanin był 2022 rok, gdy od kul zginęły 62 osoby. W 2024 oraz 2025 roku liczba ta wyniosła po 44.

Statystyki za ubiegły rok obejmują ofiary masakry w szkole w Oerebro, gdzie zginęło 11 osób, w tym sprawca - niezrównoważony psychicznie Szwed.

