W skrócie Melania Trump poprowadzi posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ podczas amerykańskiej prezydencji.

W trakcie inauguracyjnego wystąpienia przedstawi przemówienie na temat dzieci, technologii i edukacji w konfliktach.

Rzecznik ONZ podkreślił, że po raz pierwszy małżonka urzędującego przywódcy przewodniczyć będzie 15-osobowej Radzie Bezpieczeństwa.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

O tym, że Melania Trump będzie przewodniczyć posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa ONZ w najbliższy poniedziałek, poinformował Biały Dom. Wtedy też USA rozpoczną miesięczną prezydencję w tym organie.

Biuro prasowe pierwszej damy USA zdradziło, że w trakcie inauguracyjnego wystąpienia Melania Trump wygłosi przemówienie zatytułowane "Dzieci, technologia i edukacja w konflikcie". Będzie chciała tym samym podkreślić znaczenie edukacji jako sposobu na promowanie wartości tolerancji i pokoju - opisuje Reuters.

USA. Melania Trump przewodniczącą posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ

Głos w sprawie zabrał także rzecznik ONZ Stephane Dujarric, wskazując, że to sytuacja bez precedensu. Ocenił, że będzie to pierwszy przypadek w historii, gdy małżonka urzędującego przywódcy przewodniczy 15-osobowej Radzie Bezpieczeństwa.

Jednocześnie w depeszy zwrócono uwagę, że przez większą część prezydentury Trumpa Melania pozostawała raczej na uboczu. Wskazano jednak, że angażuje się w sprawy dzieci uprowadzonych przez Rosję z Ukrainy, a w 2025 roku napisała list do Władimira Putina. Jest też bohaterką filmu dokumentalnego "Melania".

Ostatnio Melania Trump apelowała też do obywateli po zamieszkach w Minneapolis, które wybuchły po działaniach agentów ICE. W ich wyniku życie straciły dwie osoby.

CNN donosi z kolei, że w posiedzeniu rady udział wziąć mogą też: ambasador USA przy ONZ Mike Waltz czy międzynarodowi interesariusze. Zgromadzenie rozpocznie się 2 marca o godz. 15 czasu lokalnego w siedzibie w Nowym Jorku.

W trakcie konferencji dziennikarze pytali Dujarrica, czy ruch ten jest pozytywnym sygnałem dla stosunków między ONZ a USA. Według rzecznika organizacji świadczy to o tym, że Amerykanie nie są obojętni i przywiązują wagę do tematów poruszanych na forum gremium.

Spięcia na linii Donald Trump - ONZ

W tym miejscu warto wspomnieć, że Donald Trump wielokrotnie krytykował ONZ, twierdząc, że jest "nieskuteczna i wymaga reform". USA mają miliardowe zaległości w uiszczaniu składek do budżetu ONZ - przypomina agencja Reutera.

Ponadto nowe gremium, utworzone przez Trumpa, także postrzegane jest jako kontra dla działań ONZ. Mowa o Radzie Pokoju. - Rada Pokoju będzie praktycznie nadzorować ONZ i dbać o jej prawidłowe funkcjonowanie (...). Wzmocnimy ONZ, zadbamy, aby jej infrastruktura była w dobrym stanie, pomożemy jej finansowo - mówił 19 lutego przywódca USA, nie zdradzając jednak konkretów.

"W zeszłym tygodniu ONZ przekazała, że w lutym od USA otrzymała około 160 mln dolarów z ponad 4 miliardów zaległych składek" - dodaje Reuters i przypomina: Rada Bezpieczeństwa to organ ONZ odpowiedzialny za utrzymanie międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa. Posiada uprawienia do podejmowania decyzji, które mają moc prawną.

Źródło: Reuters, CNN, AFP

Reforma PIP przyjęta przez rząd. Dziemianowicz-Bąk w ''Graffiti'': Stawką tej ustawy są pieniądze z KPO, które są budżetowi potrzebne Polsat News