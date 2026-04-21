W skrócie Leon XIV w pierwszą rocznicę śmierci papieża Franciszka wspominał jego życie, świadectwa i wypowiadane słowa.

Papież Franciszek starał się promować autentyczny szacunek dla wszystkich ludzi - mówiła głowa Kościoła.

Leon XIV rozmawiał z mediami podczas wtorkowego lotu z Angoli do Gwinei Równikowej,

Papież Franciszek zmarł 21 kwietnia 2025 roku. Jorge Mario Bergoglio został wybrany na biskupa Rzymu w 2013 roku. Rok po jego śmierci wspominał go Leon XIV.

- Pozostawił i ofiarował tak wiele Kościołowi poprzez swoje życie, swoje świadectwo, swoje słowo i swoje gesty. Przez to, co uczynił, żyjąc prawdziwie bliskością wobec najuboższych, najmniejszych, chorych, dzieci i osób starszych - powiedział do dziennikarzy lecących z nim z Angoli do Gwinei Równikowej.

Leon XIV wspomina Franciszka. "Starał się promować autentyczny szacunek"

Papież, wspominając zmarłego poprzednika, przywołał przede wszystkim jego nieustanne wezwanie do "powszechnego braterstwa".

- Franciszek starał się promować autentyczny szacunek dla wszystkich ludzi, rozwijając ducha braterstwa, byśmy byli braćmi i siostrami wszyscy i by szukać sposobu życia według przesłania, które znajdujemy w Ewangelii - mówił.

Leon XIV wspominał również nauki Franciszka na temat miłosierdzia, o którym poprzednia głowa Kościoła mówiła podczas pierwszej modlitwy Anioł Pański w niedzielę po wyborze - 13 marca 2013 roku.

- Już wtedy, podczas pierwszej modlitwy Anioł Pański, ale także podczas mszy świętej, którą odprawił jeszcze przed inauguracją pontyfikatu 17 marca 2013 roku w parafii św. Anny w Watykanie, przywołał postać kobiety przyłapanej na cudzołóstwie i mówił z serca o miłosierdziu Boga, o wielkiej miłości, o przebaczeniu i hojnej ekspresji miłosierdzia Pana - wskazał papież.

Rocznica śmierci Franciszka. "Dziękujmy Panu za jego dar życia"

Podkreślił też, że tego ducha Franciszek pragnął przekazać całemu Kościołowi, przypominając również celebrację nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia. - Módlmy się, aby już cieszył się miłosierdziem Pana i dziękujmy Panu za wielki dar życia Franciszka dla całego Kościoła i całego świata - zakończył Leon XIV.

Po południu w rz ymskiej Bazylice Matki Bożej Większej, gdzie Franciszek jest pochowany, odprawiona zostanie msza. W jej trakcie odczytane zostanie rocznicowe przesłanie Leona XIV.

Źródło: Vatican News

