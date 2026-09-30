W skrócie Federalny sąd apelacyjny wstrzymał egzekucję Christy Pike godzinę przed planowanym wykonaniem wyroku.

Władze Tennessee złożyły wniosek do Sądu Najwyższego USA o uchylenie tej decyzji.

Christy Pike miałaby być pierwszą kobietą od ponad 200 lat straconą w tym stanie.

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Sąd Apelacyjny Stanów Zjednoczonych dla Szóstego Okręgu wstrzymał w środę egzekucję Christy Gail Pike, jedynej kobiety przebywającej obecnie w celi śmierci w Tennessee.

Pike miała zostać stracona o godz. 10 czasu lokalnego w Riverbend Maximum Security Institution w Nashville. Postanowienie sądu pojawiło się około godz. 9, zaledwie godzinę przed planowanym podaniem śmiertelnego zastrzyku. W więzieniu znajdowali się już świadkowie, którzy mieli obserwować wykonanie wyroku.

Sędzia Jane Stranch zdecydowała, że wykonanie kary śmierci należy wstrzymać do czasu dalszej decyzji sądu.

Egzekucja Christy Pike wstrzymana. Sąd ponownie zbada jej sprawę

Sprawa dotyczy wcześniejszego federalnego postępowania, w którym obrona Pike próbowała ponownie podnieść argumenty związane z okolicznościami, jakie towarzyszyły wymierzeniu jej kary śmierci.

Federalny sąd niższej instancji uznał wcześniej, że nie ma uprawnień do ponownego otwarcia postępowania i przekazał sprawę do Sądu Apelacyjnego dla Szóstego Okręgu. Ten zdecydował teraz, że argumenty Pike wymagają dokładniejszego rozpatrzenia i do tego czasu egzekucja nie może się odbyć.

Jak informuje Associated Press, sąd chce przeanalizować m.in., czy podczas wymierzania kary w wystarczającym stopniu uwzględniono informacje dotyczące przemocy seksualnej i gwałtów, których Pike miała doświadczać w dzieciństwie. Jej obrońcy od lat wskazują również na jej problemy psychiczne oraz bardzo młody wiek w chwili popełnienia przestępstwa.

Decyzja zapadła dzień po tym, jak Sąd Najwyższy USA odmówił wstrzymania egzekucji w ramach innego postępowania. W poniedziałek prośbę Pike o ułaskawienie odrzucił również gubernator Tennessee Bill Lee.

Tennessee reaguje. Jest wniosek do Sądu Najwyższego

Władze Tennessee nie zamierzają jednak rezygnować z wykonania wyroku. Prokurator generalny stanu Jonathan Skrmetti poinformował, że zwrócił się do Sądu Najwyższego USA o uchylenie decyzji sądu apelacyjnego.

- Prosimy Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych o uchylenie wstrzymania - przekazał Skrmetti.

Podkreślił, że stan będzie nadal zabiegał o wykonanie prawomocnie orzeczonej kary, podczas gdy sądy rozstrzygają najnowszy spór proceduralny.

Na razie nie wiadomo, jak długo obowiązywać będzie wstrzymanie ani czy egzekucja może jeszcze zostać przeprowadzona w środę. Sąd apelacyjny zarządził, że pozostaje ona zawieszona "do dalszego postanowienia sądu".

Sprawa Christy Pike. Miała być pierwszą straconą kobietą od ponad 200 lat

50-letnia obecnie Christa Pike została skazana na śmierć za zabójstwo 19-letniej Colleen Slemmer w 1995 roku. W chwili zbrodni Pike miała 18 lat. Kobiety znały się z ośrodka szkoleniowego Job Corps w Knoxville.

Według prokuratury Pike obawiała się, że Slemmer próbuje odebrać jej chłopaka. Nastolatka została zwabiona w odludne miejsce, gdzie była bita i raniona. Pike uderzyła ją również dużym kawałkiem asfaltu. Jej ówczesny chłopak Tadaryl Shipp przyznał później, że to on wyciął na ciele ofiary pentagram.

Shipp miał w chwili przestępstwa 17 lat i został skazany na dożywocie z możliwością ubiegania się o zwolnienie warunkowe. Pike jako jedyna została skazana na karę śmierci.

Gdyby środowa egzekucja doszła do skutku, byłaby to pierwsza egzekucja kobiety w Tennessee od co najmniej 200 lat. Według Death Penalty Information Center historyczne dane są niepełne, dlatego nie można ze stuprocentową pewnością wskazać, kiedy w tym stanie ostatni raz wykonano karę śmierci na kobiecie.



