W skrócie Norweskie F-35 przechwyciły rosyjski samolot rozpoznawczy Ił-20 nad Morzem Barentsa.

Była to pierwsza operacja koordynowana przez nowe Centrum Operacyjne NATO w Bodoe.

Akcja przebiegła spokojnie, a Norwegia przejęła odpowiedzialność za obronę regionu arktycznego.

Para dyżurna F-35 wystartowała z bazy Evenes, aby zidentyfikować rosyjski samolot w pobliżu wybrzeży położonego na północy kraju regionu Finnmark.

Misja została przeprowadzona w ramach tzw. QRA (Quick Reaction Alert) - systemu natychmiastowej gotowości bojowej, w którym samoloty dyżurne muszą znaleźć się w powietrzu w ciągu kilku minut od otrzymania rozkazu.

Norweskie F-35 zidentyfikowały samolot jako rozpoznawczą maszynę typu Ił-20. Rosjanie mieli wykonywać rutynowy lot w międzynarodowej przestrzeni powietrznej nad Morzem Barentsa.

Morze Barentsa. Norweskie F-35 ruszyły za rosyjskim samolotem

Jak poinformowały Norweskie Siły Powietrzne, operacja przebiegła spokojnie i bez poważnych incydentów.

Dla Centrum Połączonych Operacji Powietrznych (CAOC) w Bodoe było to pierwsze zadanie dowodzenia realną akcją.

Baza rozpoczęła pracę przed tygodniem, dołączając do podobnych ośrodków w Torrejon w Hiszpanii i Ueden w Niemczech.

Norwegowie przejęli odpowiedzialność za monitorowanie i koordynację działań lotniczych w regionie arktycznym, szczególnie nad Morzem Barentsa i terenami nowych członków NATO - Szwecji i Finlandii.

