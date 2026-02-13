W skrócie Żołnierz piechoty morskiej USA Chukwuemeka E. Oforah wypadł za burtę okrętu desantowego Iwo Jima 7 lutego na Morzu Karaibskim i został uznany za zmarłego.

Oforah był uczestnikiem Operacji Południowa Włócznia, w ramach której USA prowadzą działania wymierzone w domniemanych przemytników narkotyków na Morzu Karaibskim i Pacyfiku.

Biuro Wysokiego Komisarza ONZ ds. Praw Człowieka krytykuje operację za naruszenia prawa międzynarodowego i określa działania jako "zabijanie poza wymiarem sprawiedliwości".

21-letni żołnierz Chukwuemeka E. Oforah wypadł 7 lutego za burtę okrętu desantowego Iwo Jima. Akcja poszukiwawcza nie przyniosła rezultatu i w środę ogłoszono, że został uznany za zmarłego. W sprawie jego śmierci toczy się postępowanie wyjaśniające.

W komunikacie piechoty morskiej nie podano szczegółów dotyczących okoliczności, w jakich doszło do wypadnięcia za burtę.

Amerykański żołnierz wypadł z okrętu. Marynarka bada okoliczności tragedii

Pochodzący z Florydy Oforah brał udział w tzw. Operacji Południowa Włócznia, w ramach której wojska USA przeprowadziły na Morzu Karaibskim i Pacyfiku kilkadziesiąt uderzeń na łodzie podejrzewane o przemyt narkotyków. W atakach tych zginęło łącznie ponad 120 osób, które Waszyngton określał jako "narkoterrorystów".

BBC podkreśla, że operacja ta miała również kluczowe znaczenie dla obalenia przywódcy Wenezueli Nicolasa Maduro, który po schwytaniu przez amerykańskich komandosów 3 stycznia został przewieziony do Stanów Zjednoczonych na pokładzie USS Iwo Jima.

Prezydent USA Donald Trump uznaje, że Stany Zjednoczone są oficjalnie zaangażowane w "konflikt zbrojny" z kartelami narkotykowymi. Wysoki Komisarz ONZ do spraw Praw Człowieka (UNHCHR) Volker Tuerk ocenił jednak, że ataki naruszają międzynarodowe prawo i jest to "zabijanie poza wymiarem sprawiedliwości".

