W skrócie Karl Deisseroth, Peter Hegemann i Georg Nagel zostali wyróżnieni Nagrodą Nobla w dziedzinie medycyny, otrzymując 12 milionów koron norweskich.

Nagroda została przyznana za odkrycia dotyczące kanałów jonowych aktywowanych światłem oraz optogenetyki.

W 2026 roku Nagroda Nobla w dziedzinie medycyny otwiera tydzień noblowski, a laureaci tradycyjnie otrzymują także złoty medal i dyplom.

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Karl Deisseroth, Peter Hegemann oraz Georg Nagel zostali nagrodzeni za "odkrycia dotyczące kanałów jonowych aktywowanych światłem oraz optogenetyki". Optogenetyka to metoda, która pozwala pokazać, jak komórki nerwowe kształtują wspomnienia, uczucia i zachowania w żywym mózgu. "Laureaci położyli podwaliny pod nową erę w neuronauce" - podkreślił Komitet Noblowski.

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"Peter Hegemann i Georg Nagel odkryli niezwykłe białko, rodopsynę kanałową, w jednokomórkowej aldze. Karl Deisseroth przekształcił to białko w sterowany światłem przełącznik komórek nerwowych" - wyjaśniono.

Deisseroth, Hegemann oraz Nagel otrzymali Nagrodę Nobla

Karl Deisseroth to amerykański neurobiolog i psychiatra, specjalizujący się w badaniach nad nieprawidłowym funkcjonowaniem sieci połączeń nerwowych w różnych chorobach neurologicznych i psychiatrycznych. 55-latek pracuje na Uniwersytecie Stanforda w USA.

Pozostali nagrodzeni pochodzą zza naszej zachodniej granicy. Peter Hegemann to niemiecki biofizyk, profesor na Wydziale Biofizyki Uniwersytetu Humboldta w Berlinie. Georg Nagel, także biofizyk, pracuje na Wydziale Neurofizjologii Uniwersytetu w Würzburgu w Niemczech.

- Optogenetyka daje nam możliwość mapowania mózgu w sposób, o jakim kiedyś mogliśmy tylko pomarzyć - mówił Per Svenningsson, przewodniczący Komitetu Noblowskiego w dziedzinie fizjologii i medycyny.

Nagroda Nobla 2026. Rekordowa pula nagród

W 2025 roku Nagrodą Nobla w dziedzinie medycyny zostali wyróżnieni Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell oraz Shimon Sakaguchi. Laureaci zidentyfikowali regulacyjne komórki T, które zapobiegają atakowaniu naszego organizmu przez komórki odpornościowe.

Ich odkrycia zapoczątkowały dziedzinę tolerancji obwodowej, pobudzając rozwój metod leczenia nowotworów i chorób autoimmunologicznych. Przeprowadzane przez nich badania mogą prowadzić do opracowania metod zwiększających skuteczność przeszczepów.

W 2026 roku pula nagród dla osób nagrodzonych Noblem została zwiększona do rekordowych 12 milionów koron norweskich (ok. 1,27 mln dolarów). Laureaci otrzymują także złoty medal z wizerunkiem Alfreda Nobla, otwiera się w nowym oknie oraz kaligrafowany dyplom.

Medycyna tradycyjnie otwiera tydzień noblowski. We wtorek poznamy noblistów z fizyki, a dzień później - z chemii. Literacka Nagroda Nobla zostanie przyznana w czwartek, a na piątek zaplanowane jest ogłoszenie laureata Pokojowej Nagrody Nobla, otwiera się w nowym oknie.

W poniedziałek 12 października odznaczenie otrzyma osoba wyróżniona w dziedzinie nauk ekonomicznych.



