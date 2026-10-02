W skrócie Haakon VIII, nowy król Norwegii, zwrócił uwagę na Polskę jako jednego z najważniejszych sojuszników w Europie podczas swojej pierwszej mowy tronowej.

W wystąpieniu Haakon VIII skupił się na zagrożeniu związanym z wojną Rosji z Ukrainą i zapowiedział rozbudowę norweskich sił zbrojnych oraz wsparcie dla Ukrainy.

Król Haakon VIII zasiadł na tronie 28 sierpnia po śmierci ojca, a królowa Mette-Marit nie uczestniczyła w otwarciu sesji parlamentu z powodu infekcji po przeszczepie płuc.

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Król Haakon VIII otworzył 171. posiedzenie norweskiego parlamentu (Stortingu). Uroczysty początek sesji to jedna z nielicznych okazji na spotkanie trzech gałęzi tamtejszej władzy w jednym miejscu.

Norwegia. Pierwsze przemówienie tronowe Haakona VIII

Monarcha w towarzystwie swojej córki, księżnej koronnej Ingrid Alexandry, odczytał swoje pierwsze przemówienie tronowe.

Znaczna część wystąpienia była poświęcona napiętej sytuacji międzynarodowej i bezpieczeństwu. Król mówił o wojnie Rosji przeciwko Ukrainie, nieprzewidywalności polityki Stanów Zjednoczonych i rosnących barierach handlowych. Wskazał też państwa w Europie i Ameryce Północnej, z którymi Norwegia zacieśnia współpracę.

- Norwegia zacieśnia również współpracę z najważniejszymi sojusznikami w Europie i Ameryce Północnej, takimi jak Wielka Brytania, Francja, Niemcy, Polska i Kanada - powiedział Haakon VIII.

Król Norwegii o zagrożeniu wojną. Kraj wzmocni północne terytorium

Król zapowiedział dalszą rozbudowę sił zbrojnych i wzmocnienie bezpieczeństwa na północy kraju. Wsparcie wojskowe, cywilne i humanitarne dla Ukrainy ma być utrzymane na wysokim poziomie.

- Stoimy w obliczu najpoważniejszej sytuacji w polityce bezpieczeństwa od czasu II wojny światowej - podkreślił Haakon.

W części poświęconej sprawom krajowym Haakon VIII zapowiedział zaostrzenie wymagań wobec osób chcących osiedlić się w Norwegii.

- Osoby, które przyjeżdżają do Norwegii, będą spotykały się z wyraźniejszymi wymaganiami i oczekiwaniami, by uczyć się norweskiego, uczestniczyć w życiu społecznym i podejmować pracę - powiedział król.

Panowanie króla Haakona VIII

Haakon VIII objął tron 28 sierpnia po śmierci ojca, króla Haralda V. Według portalu Hola otwarcie sesji parlamentu jest najuroczystszym obowiązkiem króla, zarezerwowanym dla niego, jego małżonki i następcy tronu. Królowa Mette-Marit nie była jednak obecna na piątkowej uroczystości.

Przedstawiciele pałacu królewskiego przekazali wcześniej, że królowa mierzy się z infekcją po przeszczepie płuc. Przeszczep przeprowadzono u niej w czerwcu z powodu zaawansowanego i nieuleczalnego zwłóknienia organu. Operacja przebiegła pomyślnie i królowa zaczęła wracać do części oficjalnych obowiązków.



