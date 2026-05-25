W skrócie Papież Leon XIV zaprezentował w Watykanie encyklikę poświęconą wyzwaniom etycznym i społecznym związanym z rozwojem sztucznej inteligencji.

W dokumencie "Magnifica Humanita" papież ostrzega przed nowymi formami niewolnictwa związanymi z AI i wzywa do rozbrojenia tej technologii oraz odrzuca teorię wojny sprawiedliwej jako przestarzałą.

Encyklika podkreśla także zagrożenia wynikające z eksploatacji środowiska naturalnego oraz porównywana jest przez ekspertów do przełomowych dokumentów społecznych wcześniejszych papieży.

Encyklika "Magnifica Humanita" ("Wspaniałe Człowieczeństwo - red.), jak podkreśla agencja AFP, ma dotyczyć wyzwań etycznych i społecznych, jakie niesie ze sobą szybki rozwój sztucznej inteligencji na całym świecie.

Encyklika "Magnifica Humanitas". Papież Leon XIV wzywa do "rozbrojenia sztucznej inteligencji"

Po raz pierwszy w historii Kościoła katolickiego papież bierze udział w prezentowaniu manifestu w Watykanie. Jak czytamy do Leona XIV dołączą nie tylko urzędnicy Stolicy Apostolskiej, ale i eksperci - wśród nich będzie współzałożyciel amerykańskiego startupu Anthropic, "kluczowego gracza na dynamicznie rozwijającym się rynku sztucznej inteligencji".

W encyklice papież przestrzegł m.in. przed "nowymi formami niewolnictwa", jakie kryją się za sztuczną inteligencją.

"Jeśli technologia obiecuje wyzwolenie, a jednocześnie tworzy nowe formy globalnego podporządkowania, stoi to w sprzeczności z fundamentalną zasadą godności ludzkiej. Walka z nowymi formami niewolnictwa jest decydującym sprawdzianem dla etycznego rozeznania w zakresie sztucznej inteligencji" - brzmi fragment.

Ponadto Leon XIV wezwał w "Magnifica Humanitas" do rozbrojenia sztucznej inteligencji i uczynienia jej przyjazną dla człowieka. Papież ostrzega w manifeście także przed "wyścigiem o coraz potężniejsze algorytmy i coraz większe zbiory danych, napędzanym dążeniem do zapewnienia sobie dominacji geopolitycznej lub handlowej".

Antywojenne przesłanie Leona XIV. "Teoria wojny sprawiedliwej jest przestarzała"

W swojej pierwszej encyklice papież podkreślił także swoje antywojenne przesłanie, co jeszcze niedawno wywołało napięcia między Watykanem a Stanami Zjednoczonymi. Leon XIV określił koncepcję wojny sprawiedliwej, jaką przedstawiał Donald Trump, jako "przestarzałą".

"Dzisiaj, bardziej niż kiedykolwiek, bez uszczerbku dla prawa do samoobrony w najściślejszym tego słowa znaczeniu, ważne jest, aby potwierdzić, że teoria 'wojny sprawiedliwej', która zbyt często była wykorzystywana do usprawiedliwiania wszelkiego rodzaju wojen, jest obecnie przestarzała" - czytamy we fragmencie, który publikuje AFP.

Papież dodał także w manifeście, że ludzkość dysponuje "znacznie skuteczniejszymi i bardziej wydajnymi narzędziami służącymi promowaniu życia ludzkiego i rozwiązywaniu konfliktów, takimi jak dialog, dyplomacja i przebaczenie".

Watykan. Leon XIV opublikował encyklikę "Magnifica Humanitas"

Od czasu rozpoczęcia swojego pontyfikatu, w ubiegłym roku, papież niejednokrotnie ostrzegał przed niebezpieczeństwami związanymi ze sztuczną inteligencją, w tym - jak podaje AFP - przed "stopniowym zastępowaniem rzeczywistości przez symulację".

Ponadto Leon XIV potępiał także dewastację środowiska naturalnego, spowodowaną zabieganiem o pozyskanie metali ziem rzadkich, które są niezbędne dla elektroniki. PAP zaznacza, że papież ma wykształcenie ścisłe - uzyskał licencjat z matematyki na Uniwersytecie Villanova w USA.

Encyklika nosi datę 15 maja tego roku. To dzień 135. rocznicy ogłoszenia encykliki papieża Leona XIII "Rerum Novarum", która uważana jest za fundament nauki społecznej Kościoła. W mediach pojawiają się komentarze, mówiące o tym, że dokument papieża Leona XIV także będzie przełomowy, a nawet rewolucyjny.

Co więcej, w ocenie ekspertów encyklika Ojca Świętego może stać się równie wpływowa jak ta papieża Franciszka "Laudato Si" z 2015 roku. "To manifest klimatyczny, który wywołał reakcje polityczne i społeczne na całym świecie" - dodaje AFP.





