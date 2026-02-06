Departament Bezpieczeństwa Krajowego uruchomił procedurę deportacyjną wobec pięcioletniego Liama, który wcześniej był zatrzymany przez służby migracyjne ICE - podała agencja Reuters.

Liam Conejo Ramos został uwolniony wraz z ojcem z ośrodka dla migrantów w niedzielę, gdzie znalazł się po zatrzymaniu podczas drogi powrotnej z przedszkola. Decyzję podjął sędzia, który działania służb migracyjnych ICE w Minnesocie określił mianem "perfidnej żądzy nieokiełznanej władzy i stosowania okrucieństwa".

Pięcioletni Liam z Minnesoty ma zostać deportowany. Prawnik oskarża rząd o odwet

O deportacji Ramosów informował wcześniej prawnik rodziny. W rozmowie z "The New York Times" twierdził, że działania DBK mają "nadzwyczajny charakter" i mogą stanowić reakcję po tym, jak o działaniach ICE za sprawą Liama usłyszał cały świat. - To odwet - powiedział dziennikowi adwokat.

Pytana o deportację rzeczniczka Departamentu Bezpieczeństwa Krajowego Tricia McLaughlin przekazała, że jest ona prowadzana w trybie zwyczajnym. potwierdzając tym samym zamiar usunięcia Liama z kraju.

- Są to standardowe postępowania deportacyjne. To standardowa procedura i egzekwowanie krajowych przepisów imigracyjnych nie ma charakteru odwetowego - powiedziała McLaughlin cytowana przez Reuters.

Historia pięcioletniego Liamia zatrzymanego przez ICE wstrząsnęła światem. Chłopiec miał być przynętą

Prawnik w rodziny już po zatrzymaniu Liama Ramosa i jego ojca dowodził, że rodzina przybyła do USA legalnie z Ekwadoru w 2014 r. i złożyła wniosek o azyl.

Wiele wątpliwości pojawiło się wokół okoliczności samego zatrzymania. Według służb matka dziecka miała odmówić objęcia go opieką po zatrzymaniu ojca. On sam także miał zdecydować o zatrzymaniu dziecka przy sobie w ośrodku detencyjnym - twierdziły służby.

Zupełnie inną wersję przedstawili bliscy Ramosów. Lokalny pastor stwierdził, że ciężarna matka chłopca nie otworzyła uzbrojonym funkcjonariuszom, bo bała się o życie swoje i dziecka.

Według pracowników szkoły, do której uczęszcza Liam, zatrzymanie pięcioletniego chłopca przez ICE miało "służyć jako przynęta". Funkcjonariusze liczyli na to, że dzięki temu uda się zatrzymać jego rodziców.

Źródło: Reuters, "The New York Times"

Dworczyk w ''Graffiti'' o pożyczce z programu SAFE: Chodzi o rozwój Sił Zbrojnych RP na dekady. Rząd powinien to konsultować Polsat News Polsat News