W skrócie Pięcioletni Liam, zatrzymany wraz z ojcem przez amerykańskie służby migracyjne, wrócił do domu.

Sędzia Fred Biery nakazał natychmiastowe uwolnienie rodziny, ostro krytykując działania funkcjonariuszy.

Według szkoły i lokalnego pastora funkcjonariusze ICE mogli wykorzystać dziecko jako przynętę do zatrzymania rodziców.

W sobotę sędzia okręgowy Fred Biery zarządził natychmiastowe wypuszczenie ojca i dziecka z ośrodka, wyznaczając termin graniczny na wtorek.

"Obserwacja zachowań ludzkich potwierdza, że dla niektórych z nas perfidna żądza nieokiełznanej władzy i stosowanie okrucieństwa w dążeniu do niej nie znają granic i są pozbawione ludzkiej przyzwoitości" - uzasadnił orzeczenie sędzia.

W sprawę zaangażował się teksański kongresmen Joaquin Castro, który w niedzielę powiadomił, że rodzina jest wolna.

"Liam i jego tata wyszli wczoraj wieczorem z aresztu w Dilley. Nigdy nie powinni się tam znaleźć. Dzięki waszym głosom i protestom są teraz wolni" - poinformował Castro za pośrednictwem mediów społecznościowych.

20 stycznia pięcioletni Liam Conejo Ramos i jego ojciec Adrian zostali zatrzymani przez służby migracyjne w drodze powrotnej z przedszkola. Media społecznościowe obiegło zdjęcie, na którym funkcjonariusz trzyma pięciolatka za plecak ze Spidermanem.

Według CNN Liam miał być czwartym dzieckiem z okręgu szkolnego zatrzymanym przez służby migracyjne i przeniesionym do ośrodka dla rodzin nielegalnych migrantów.

Ciężarna matka obawiała się agentów ICE. Rodzina: dziecko miało być przynętą

Funkcjonariusze twierdzą, że rodzina przybyła do Stanów Zjednoczonych nielegalnie, a według Departamentu Bezpieczeństwa Krajowego ojciec chłopca podjął próbę ucieczki podczas zatrzymania, zostawiając dziecko bez opieki. Matce zarzucono, że odmówiła wzięcia Liama pod opiekę.

Prawnik rodziny zaprzecza wersji ICE i twierdzi, że ta przybyła z USA do Ekwadoru legalnie w 2024 r. i złożyła wniosek o azyl.

Według lokalnego pastora matka Liama jest w ciąży i bała się otworzyć drzwi uzbrojonym funkcjonariuszom ICE. Pracownicy szkoły, do której uczęszcza pięciolatek, uważają, że ICE zastosowało taktykę, w której dziecko miało "służyć za przynętę" prowadzącą do zatrzymania rodziców.

