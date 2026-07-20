W skrócie W wyniku wycieku toksycznej substancji chemicznej ewakuowano około 50 osób z basenu w Mentanie. Pięcioletni chłopiec walczy o życie w szpitalu.

Śledczy ustalili, że to prawdopodobnie wyciek gazu chlorowego spowodował zatrucie kilkorga dzieci i doprowadził do zamknięcia obiektu.

W minionym tygodniu dziewczynka zmarła po wypadku na basenie we włoskiej miejscowości Sestri Levante. Włosy 11-latki zaplątały się w odpływie.

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Do zdarzenia doszło w niedzielę po południu na terenie basenu należącego do klubu sportowego w Mentanie na obrzeżach Rzymu. Niespodziewanie około 20 osób przebywających w wodzie zaczęło odczuwać niepokojące objawy. Wśród nich znalazło siedmioro dzieci poniżej 10. roku życia.

U wypoczywających w basenie wystąpiło silne pieczenie oczu i gardła, kaszel oraz duszności. Na miejsce zdarzenia wezwano strażaków oraz policję, którzy przeprowadzili ewakuację. Obiekt opuścić musiało w sumie około 50 osób.

Włochy. Zatrucie podczas wypoczynku w basenie

Ze wstępnych ustaleń śledczych wynika, że do zatrucia doszło w wyniku wycieku toksycznej substancji chemicznej - najprawdopodobniej gazu chlorowego.

Ostatecznie do szpitala Sant'Andrea w Rzymie trafił pięcioletni chłopiec, który walczy o życie. Ponadto pomoc medyczną otrzymało czworo innych dzieci w wieku od 10 do 15 lat. W związku z wyciekiem gazu podjęto decyzję o tymczasowym zamknięciu obiektu.

Dziennik "The Sun" zwrócił uwagę, że do zdarzenia doszło po tym, jak w ciągu ostatnich trzech miesięcy we włoskich basenach życie straciło pięcioro dzieci. Z tego powodu eksperci oraz włoskie służby ostrzegają i zalecają szczególną ostrożność podczas pobytu nad wodą.

Tragedia we włoskim kurorcie. Nie żyje 11-latka

W zeszłym tygodniu media informowały o śmierci 11-letniej dziewczynki, która wraz z rodziną spędzała wakacje w nadmorskim miasteczku Sestri Levante we Włoszech. Do tragicznego zdarzenia doszło, gdy spędzali oni czas na krytym basenie.

Podczas kąpieli włosy dziewczynki niespodziewanie zaplątały się w odpływie. 11-latka została wciągnięta pod wodę i uwięziona. Na pomoc ruszyli jej inni wypoczywający nad basenem oraz jej rodzina. Mimo usilnych prób nie udało im się jednak rozplątać włosów dziewczynki.

Na miejscu zdarzenia pojawiała się karetka pogotowia. Ratownicy podjęli próbę resuscytacji krążeniowo-oddechowej 11-latki, która przyniosła efekt. Dziewczynka została przetransportowana do szpitala w pobliskiej Genui, a jej stan został określony jako krytyczny. Ostatecznie jej życia nie udało się uratować.

Policja obecnie prowadzi śledztwo, które ma na celu dokładnie wyjaśnić okoliczności tego zdarzenia. Jednocześnie Włosi rozważają wprowadzenie przepisów wymagających korzystanie czepków pływackich podczas kąpieli w basenach.

Źródło: "The Sun"





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