W skrócie Austria, Niemcy, Holandia, Dania i Grecja rozpoczęły rozmowy z Rwandą w sprawie utworzenia ośrodka dla migrantów, których wnioski o azyl zostały odrzucone.

Celem koalicji pięciu państw jest uruchomienie pierwszych deportacji do planowanego ośrodka powrotnego w 2027 roku w ramach nowej polityki migracyjnej Unii.

Grupa 47 organizacji humanitarnych skrytykowała plan, ostrzegając przed ryzykiem naruszeń praw człowieka wobec migrantów i nieskutecznością działań odstraszających.

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Dyskusje z rządem afrykańskiego państwa mają przebiec sprawnie, tak aby pierwsze deportacje osób, których wnioski o azyl zostały odrzucone i których nie można odesłać do krajów pochodzenia, mogły dojść do skutku w 2027 roku.

Informacje o takim rozwiązaniu przekazano w oświadczeniu opublikowanym na początku konferencji prasowej z udziałem austriackiego kanclerza Christiana Stockera oraz premier Danii Mette Frederiksen.

Migranci trafią do Rwandy? Pięć państw prowadzi negocjacje

Zgodnie z planowanym programem - który wciąż jest przedmiotem negocjacji z Rwandą - Niemcy, Austria, Grecja, Dania i Holandia miałyby wysyłać osoby do ośrodka, w którym migranci mogliby zdecydować się na powrót do kraju pochodzenia, osiedlenie się lub udanie się w inne miejsce, w którym mieliby prawo do pobytu - poinformowały władze w Kigali.

- Myślę, że będzie to przełomowe rozwiązanie, które pozwoli nam stawić czoła ogromnym wyzwaniom związanym z nielegalną migracją - powiedziała duńska premier Mette Frederiksen podczas konferencji prasowej w Wiedniu, w której uczestniczyli również jej austriacki odpowiednik oraz ministrowie z zaangażowanych krajów.

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Jak poinformowali urzędnicy, pięć krajów od kilku miesięcy pracuje nad porozumieniem w sprawie tzw. ośrodka powrotnego - jest to część szerszej inicjatywy w Unii Europejskiej mającej na celu zwiększenie liczby deportacji i ograniczenie nielegalnej migracji.

Agencja Reutera zaznaczyła, że w obliczu zbliżających się wyborów w kilku krajach UE rządy centrystyczne zaostrzają politykę imigracyjną, próbując przeciwdziałać rosnącemu poparciu społecznemu dla partii skrajnie prawicowych.

Relokacja migrantów. Organizacje charytatywne obawiają się nadużyć

We wspólnym oświadczeniu 47 organizacji humanitarnych, związków zawodowych i organizacji praw człowieka wezwało pięć krajów do rezygnacji z planu dotyczącego Rwandy - nawiązując tym samym do krytyki innego planu dotyczącego migracji, zawartego między Wielką Brytanią a Rwandą w 2022 r. i całkowicie anulowanego w 2024 r.

"Państwa członkowskie akceptują ryzyko poważnych naruszeń praw człowieka wobec jednej z najbardziej marginalizowanych grup społecznych w zamian za cel odstraszający, którego - jak jasno wskazują dowody - nie osiągną" - czytamy w oświadczeniu Międzynarodowego Komitetu Ratunkowego, Holenderskiej Rady ds. Uchodźców i innych organizacji.

Chociaż urzędnicy twierdzą, że takie centrum mogłoby przyjmować jednocześnie jedynie około 100 osób, kraje popierające ten projekt uważają, że wysłałoby to ważny sygnał, który - jak mają nadzieję - zniechęciłby potencjalnych migrantów do podejmowania często niebezpiecznej podróży do Europy.

Źródło: Reuters



