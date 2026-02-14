Pięć państw nie ma wątpliwości. Chodzi o śmierć Aleksieja Nawalnego

Aleksandra Czurczak

Aleksandra Czurczak

Rosyjski opozycjonista Aleksiej Nawalny został otruty w więzieniu, w którym zmarł w połowie lutego 2024 r. - poinformowało w sobotę w komunikacie brytyjskie ministerstwo spraw zagranicznych. To wspólne stanowisko przedstawicieli pięciu państw. Już wcześniej o takich okolicznościach śmierci mówiła żona zmarłego Julia Nawalna.

Brytyjski MSZ: Rosyjski opozycjonista Aleksiej Nawalny został otruty
Brytyjski MSZ: Rosyjski opozycjonista Aleksiej Nawalny został otrutyNatalia KolesnikovaAFP

W skrócie

  • Brytyjskie MSZ poinformowało, że Aleksiej Nawalny został otruty w więzieniu, w którym zmarł w lutym 2024 roku.
  • Pięć państw, w tym Wielka Brytania, Szwecja, Francja, Holandia i Niemcy, uznało, że przyczyną śmierci Nawalnego było otrucie i obwiniło o to państwo rosyjskie.
  • Julia Nawalna przekazała, że wyniki badań z dwóch niezależnych laboratoriów potwierdziły otrucie Nawalnego i opisała trudne warunki jego pobytu w kolonii karnej.
Pięć państw, w tym - oprócz Wielkiej Brytanii - Szwecja, Francja, Holandia i Niemcy, ustaliło, że Nawalny został otruty, obwiniając o jego śmierć państwo rosyjskie.

Nawalny został aresztowany na lotnisku w Moskwie 17 stycznia 2021 r., gdy wrócił do Rosji z leczenia w Niemczech po próbie otrucia. W lutym 2021 r. został skazany i osadzony w kolonii karnej, gdzie - jak podała rosyjska służba więzienna - zmarł 16 lutego 2024 r.

Przypomnijmy, że Aleksiej Nawalny, przeciwnik Władimira Putina, zmarł w lutym ubiegłego roku w kolonii karnej nr 3 w Jamalsko-Nienieckim Okręgu Autonomicznym, po rzekomym zasłabnięciu podczas spaceru.

    Po jego śmierci pojawiły się doniesienia o innych możliwych przyczynach zgonu. Głos w sprawie ponownie zabrała wówczas Julia Nawalna, żona zmarłego rosyjskiego opozycjonisty.

    Śmierć Aleksieja Nawalnego. Wdowa po opozycjoniście: Został otruty w kolonii karnej

    "Udało nam się przetransportować materiały biologiczne Aleksieja za granicę. Badania przeprowadzono w laboratoriach w dwóch różnych krajach. Laboratoria te, niezależnie od siebie, doszły do wniosku, że Aleksiej został otruty" - przekazała w serwisie X Julia Nawalna.

      Żona zmarłego opozycjonisty podkreślała, że "wyniki te mają znaczenie publiczne i muszą zostać opublikowane". "Wszyscy zasługujemy na poznanie prawdy" - dodała.

      Do wpisu zamieściła także nagranie, na którym mówi, że podczas kilkuletniego pobytu w kolonii karnej za kołem podbiegunowym, stan zdrowia Aleksieja Nawalnego coraz bardziej się pogarszał. - Nie chcieli go tylko zabić, próbowali go złamać. Dręczyli go głodem, zimnem i całkowitą izolacją - podkreśliła wdowa po opozycjoniście.

      W dalszej części nagrania Julia Nawalna opisuje, w jakich warunkach przebywał jej mąż. Nadmienia też, że z czasem coraz bardziej utrudniano z nim jakikolwiek kontakt, a Aleksiej nie miał w celi dostępu do książek, rzeczy osobistych ani nawet kartki papieru i długopisu.

