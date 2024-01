Obecnie wszystkie uwięzione osoby mają przebywać w "bezpiecznym miejscu" na platformie, nie w wodzie. Znajdują się one około dwóch kilometrów od wejścia do jaskini, co sprawia, że zespołowi nurków dotarcie tam może zająć kilka godzin. Ostatecznie jednak wszystko będzie zależeć od tego, kiedy spadnie poziom wody.