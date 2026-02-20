W skrócie Na autostradzie Axis 30 Czerwca w Egipcie doszło do zderzenia ciężarówki z pickupem przewożącym rybaków, w wyniku którego zginęło co najmniej 18 osób, a trzy zostały ranne.

Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie przyczyn wypadku, a ofiary prawdopodobnie pochodziły z miasta i dystryktu Matareya w prowincji Ad-Dakahlijja.

Premier Egiptu Mostafa Madbouly złożył kondolencje rodzinom ofiar i polecił udzielenie im wsparcia finansowego.

Do wypadku doszło w czwartek około godziny 12.30 czasu lokalnego na autostradzie Axis 30 Czerwca, na południe od Port Said. Jak przekazał państwowy dziennik Al-Ahram, ocaleni zostali przewiezieni do szpitala, a prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie przyczyn zderzenia. Na razie nie jest jasne, jak doszło do tragedii.

Z oświadczenia Ministerstwa Pracy wynika, że pickup przewoził rybaków do farm rybnych w prowincji Port Said. Według urzędników ofiary pochodziły prawdopodobnie z miasta i dystryktu Matareya w prowincji Ad-Dakahlijja.

Zdjęcia opublikowane w internecie pokazują skalę zniszczeń - pojazd został zmiażdżony między dwiema dużymi ciężarówkami, a odłamki były rozrzucone po jezdni.

Premier Egiptu Mostafa Madbouly złożył kondolencje rodzinom ofiar i polecił udzielenie im wsparcia finansowego. Jak poinformował w komunikacie, monitoruje sytuację na bieżąco, pozostając w kontakcie z władzami prowincji Port Said.

W chwili publikacji oświadczenia szef rządu przebywał w Waszyngtonie, gdzie uczestniczył w inauguracyjnym posiedzeniu Rady Pokojowej prezydenta USA Donald Trump.

Jak podaje Associated Press, wypadki drogowe pozostają jednym z najpoważniejszych problemów Egiptu. Co roku giną w nich tysiące osób, a do głównych przyczyn należą nadmierna prędkość, zły stan dróg oraz słabe egzekwowanie przepisów ruchu drogowego.

