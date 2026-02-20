Pickup zmiażdżony między ciężarówkami. Tragiczny bilans wypadku w Egipcie
Po zderzenie ciężarówki z pickupem zginęło co najmniej 18 osób, a trzy kolejne zostały ranne. Do tragedii doszło na autostradzie w północno-wschodnim Egipcie - poinformowały lokalne władze. Ofiarami byli głównie rybacy podróżujący do pracy w nadmorskich gospodarstwach hodowlanych.
W skrócie
- Na autostradzie Axis 30 Czerwca w Egipcie doszło do zderzenia ciężarówki z pickupem przewożącym rybaków, w wyniku którego zginęło co najmniej 18 osób, a trzy zostały ranne.
- Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie przyczyn wypadku, a ofiary prawdopodobnie pochodziły z miasta i dystryktu Matareya w prowincji Ad-Dakahlijja.
- Premier Egiptu Mostafa Madbouly złożył kondolencje rodzinom ofiar i polecił udzielenie im wsparcia finansowego.
- Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii
Do wypadku doszło w czwartek około godziny 12.30 czasu lokalnego na autostradzie Axis 30 Czerwca, na południe od Port Said. Jak przekazał państwowy dziennik Al-Ahram, ocaleni zostali przewiezieni do szpitala, a prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie przyczyn zderzenia. Na razie nie jest jasne, jak doszło do tragedii.
Z oświadczenia Ministerstwa Pracy wynika, że pickup przewoził rybaków do farm rybnych w prowincji Port Said. Według urzędników ofiary pochodziły prawdopodobnie z miasta i dystryktu Matareya w prowincji Ad-Dakahlijja.
Zdjęcia opublikowane w internecie pokazują skalę zniszczeń - pojazd został zmiażdżony między dwiema dużymi ciężarówkami, a odłamki były rozrzucone po jezdni.
Wypadek w Egipcie. Zginęło 18 osób, premier złożył kondolencje
Premier Egiptu Mostafa Madbouly złożył kondolencje rodzinom ofiar i polecił udzielenie im wsparcia finansowego. Jak poinformował w komunikacie, monitoruje sytuację na bieżąco, pozostając w kontakcie z władzami prowincji Port Said.
W chwili publikacji oświadczenia szef rządu przebywał w Waszyngtonie, gdzie uczestniczył w inauguracyjnym posiedzeniu Rady Pokojowej prezydenta USA Donald Trump.
Jak podaje Associated Press, wypadki drogowe pozostają jednym z najpoważniejszych problemów Egiptu. Co roku giną w nich tysiące osób, a do głównych przyczyn należą nadmierna prędkość, zły stan dróg oraz słabe egzekwowanie przepisów ruchu drogowego.