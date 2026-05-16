Piąta zagraniczna podróż Leona XIV. Watykan potwierdza i podaje termin

Monika Bortnowska



Papież Leon XIV odwiedzi Francję - poinformowała Stolica Apostolska. Wizyta, zaplanowana na 25-28 września, będzie piątą zagraniczną podróżą amerykańskiego papieża. Zaproszenie skierował do niego m.in. prezydent Emmanuel Macron.

Papież Leon XIV w czerwonym stroju liturgicznym z kartką przy mikrofonie, w tle złota figura.
Papież Leon XIV odwiedzi we wrześniu FrancjęALBERTO PIZZOLIAFP

  • Papież Leon XIV odwiedzi Francję w dniach 25-28 września po zaproszeniu ze strony prezydenta Emmanuela Macrona, władz kościelnych i dyrektora generalnego UNESCO.
  • Podczas pobytu we Francji papież odwiedzi siedzibę UNESCO w Paryżu.
  • Będzie to piąta zagraniczna podróż Leona XIV, po wcześniejszych wizytach w Turcji i Libanie, Monako, czterech krajach Afryki oraz zaplanowanej na czerwiec pielgrzymce do Hiszpanii.
Leon XIV złoży wizytę we Francji w dniach 25-28 września - ogłosił dyrektor biura prasowego Stolicy Apostolskiej Matteo Bruni. Papież odwiedzi między innymi siedzibę Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Oświaty, Nauki i Kultury (UNESCO) w Paryżu.

Leon XIV został zaproszony przez prezydenta Francji Emmanuela Macrona, tamtejsze władze kościelne oraz dyrektora generalnego UNESCO.

Macron wyraził radość z potwierdzenia tej wizyty. "Z radością przyjmujemy potwierdzenie przez Jego Świątobliwość Papieża Leona XIV jego podróży do Francji" - napisał w mediach społecznościowych prezydent Francji.

Będzie to "zaszczyt dla naszego kraju, radość dla katolików i wielki moment nadziei dla wszystkich" - podkreślił Macron.

Piąta zagraniczna podróż Leona XIV. Papież poleci do Francji

O możliwej wrześniowej podróży Leona XIV informowały wcześniej francuskie i włoskie media po audiencji prezydenta Macrona w Watykanie 10 kwietnia tego roku.

Poprzednik Leona XIV, Franciszek, nigdy nie złożył oficjalnej wizyty we Francji, choć był w tym kraju trzy razy: w siedzibie instytucji europejskich w Strasburgu, na konferencji na temat basenu Morza Śródziemnego i migracji w Marsylii oraz na Korsyce. Wizyta na tej wyspie w grudniu 2024 roku była ostatnią zagraniczną podróżą papieża.

W marcu tego roku Leon XIV gościł w Księstwie Monako, dokąd udał się bezpośrednio śmigłowcem - po to, by nie lądować na terytorium Francji, co wymagałoby dodatkowego protokołu.

Wizyta we Francji będzie piątą zagraniczną podróżą amerykańskiego papieża - po wizytach w Turcji i Libanie, Monako, czterech krajach Afryki oraz zapowiedzianej na czerwiec pielgrzymce do Hiszpanii.

