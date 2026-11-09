Rozbitkowi życie uratowało dwóch rybaków, którzy w piątek udali się na połów około 30 kilometrów od wschodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych, w rejonie wyspy Catalina. O niezwykłej historii ocalenia dryfującego po oceanie człowieka rozpisują się media z całego świata.

"To człowiek, zatrzymaj łódź". Pianista ze statku wycieczkowego

W piątek rano dwóch amerykańskich rybaków - Sean Norton i Grant Garrett - udało się na połów marlinów na wschód od amerykańskiego wybrzeża. Kiedy wracali z połowu, w okolicach południa na powierzchni fal zobaczyli unoszącą się postać:

"Powiedziałem: to człowiek, zatrzymaj łódź. Przygotujmy wszystkie liny, jakie mamy na pokładzie" - wspomina Garrett cytowany przez telewizję CBS News. "Razem z Grantem złapaliśmy go za ręce i unieśliśmy. Był w całkowitym szoku" - dodał Norton.

Rozbitek okazał się 37-letnim pianistą ze statku wycieczkowego Ovation of the Seas (nazwę jednostki można przetłumaczyć na Owacja Oceanu) linii żeglugowych Royal Caribbean.

Jedyne, co (wtedy - red.) mi powiedział, to: Dziękuję. Myślałem, że zginę - powiedział dziennikarzom Norton.

Kiedy już udało się wyciągnąć mężczyznę na pokład, rybacy zawiadomili amerykańską straż wybrzeża, która przejęła od nich rozbitka.

Według ratowników mężczyzna mógł wypaść ze statku około godz. 2:30 lokalnego czasu, więc możliwe, że spędził na falach ponad dziewięć godzin.

"To było około 25 do 32 kilometrów od brzegu, praktycznie na środku oceanu" - powiedział lokalny przedstawiciel straży wybrzeża Adam Yacenda w rozmowie z CBS.

Jak wspomina jeden z rybaków, kiedy podjęty przez nich mężczyzna doszedł do siebie, zdołał wyjaśnić, że był pianistą pracującym na pokładzie 14-pokładowego wycieczkowca Ovation of the Seas, który w tym czasie płynął z miasta Ensenada w Meksyku do Long Beach w amerykańskiej Kalifornii.

Pianista trafił do szpitala w "stabilnym stanie", jak przekazała straż wybrzeża. W sprawie przeprowadzone ma zostać dochodzenie. Mężczyzna miał dużo szczęścia nie tylko dlatego, że udało mu się uniknąć obecnych na tych wodach niebezpiecznych dla ludzi rekinów, takich jak żarłacz biały, tępogłowy czy tygrysi. Rozbitek uniknął również skrajnego wychłodzenia, do czego mogło się przyczynić tegoroczne zjawisko klimatyczne.

Super El Niño pomogło. Woda była cieplejsza

Jeden z rybaków, którzy uratowali mężczyznę, zwrócił uwagę, że samo dryfowanie w wodzie przez ponad dziewięć godzin może spowodować zagrażającą życiu hipotermię. Zapobiec mogło temu zjawisko El Niño:

"W tym roku mamy to szalone super El Niño. Ten człowiek przebywał w wodzie prawdopodobnie około 10 godzin, ale sama woda ma około 24 stopnie Celsjusza - powiedział Sean Norton. "W innym roku nie miałby szans na przetrwanie" - podkreślił rybak.

Zjawisko El Niño polega na ogrzewaniu się powierzchni Pacyfiku w regionie równika. W tym roku jest ono wyjątkowo silne: dodatnia anomalia wynosi około 3,05 st. C powyżej średniej - podaje serwis BBC.

Możliwe, że okaże się najsilniejszym tego typu zjawiskiem w historii pomiarów, więc już teraz niektórzy określają je mianem "super El Niño".

Tym samym w tej części świata powierzchnia oceanu jest znacznie cieplejsza niż zazwyczaj, więc woda, w której dryfował pianista nie wychłodziła go w aż takim stopniu, w jakim miałoby to miejsce w innych latach.

Operator statku wycieczkowego, Royal Caribbean Group, przekazał BBC, że zapewnia wsparcie uratowanemu.

Źródło: CBS News, BBC

-----