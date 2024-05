Pfizer ogłasza sukces. "Bezprecedensowe odkrycie"

- Mówimy o pacjentach z zaawansowaną chorobą przerzutową, więc jest to naprawdę bezprecedensowe odkrycie - powiedziała agencji AFP Despina Thomaidou, szefowa strategii onkologii klatki piersiowej w firmie Pfizer .

Pfizer ogłosił sukces

W opublikowanych badaniach wskazano, że u 60 proc. pacjentów nie zaobserwowano dalszego rozwoju choroby. Otrzymywali oni Lorlatynib w postaci doustnej tabletki podawanej raz dziennie. Są to wyniki na podstawie pięcioletnich obserwacji. Natomiast w przypadku drugiego leku wartość ta wynosiła 8 proc.

Osoby chorujące na raka drobnokomórkowego stanowią natomiast ponad 80 proc. wszystkich przypadków raka płuc, przy czym guzy ALK- dodatnie odpowiadają za około pięć procent przypadków NSCLC, co przekłada się na około 72 000 nowych przypadków każdego roku na całym świecie.

Thomaidou wyjaśniła, że NSCLC ALK-dodatni dotyka głównie młodszych pacjentów i nie musi być powiązany z paleniem. Dodała, że jest on bardzo agresywny, gdyż u 25-40 proc. osób z NSCLC ALK- dodatnim w ciągu dwóch lat może dojść do przerzutów do mózgu.