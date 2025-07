Petersburg walczy z naporem wody. Ogłosili alarm i zamknęli wrota

Groźny sztorm uderzył w piątek Petersburg. Wody w rzece Newa przybywa, władze miasta ogłosiły alert. Zamknięto parki i muzea, zasunięto również wrota przeciwpowodziowe. Według ekspertów gdyby do tego nie doszło, już zanotowano by podtopienia. Choć w swojej historii rosyjskie miasto doświadczyło ponad 300 tego typu zjawisk, niemal nigdy nie występowały one w lipcu.