W skrócie Premier Węgier poinformował o planowanym usunięciu prezydenta Tamasa Sulyoka poprzez nowelizację konstytucji.

Prezydent Sulyok odrzucił wezwania do rezygnacji oraz krytykę, powołując się na zagrożenie praworządności.

Partia Tisza premiera Magyara ma konstytucyjną większość i planuje referendum w sprawie nowej konstytucji.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

20 sierpnia na Węgrzech obchodzony jest Dzień Św. Stefana - święto upamiętniające pierwszego króla i założyciela Węgier. Premier zauważył, że konstytucja Węgier stanowi, iż parlament musi wybrać nowego prezydenta w ciągu 30 dni od wygaśnięcia mandatu poprzedniego prezydenta.

- Mogłoby to nastąpić pod koniec lipca lub na początku sierpnia. Nie ma potrzeby czekać pełnych 30 dni, a wręcz przeciwnie, leży w interesie kraju, aby zrobić to jak najszybciej - przekonywał Magyar.

Węgry. Peter Magyar zapowiada zmianę na stanowisku prezydenta

Szef węgierskiego rządu zapowiedział wcześniej w poniedziałek, że jego gabinet rozpocznie proces usunięcia ze stanowiska prezydenta Tamasa Sulyoka poprzez nowelizację konstytucji, a jesienią rozpocznie reformę konstytucyjną.

Premier wielokrotnie wzywał do rezygnacji prezydenta Sulyoka oraz m.in. prezesów Trybunału Konstytucyjnego i Sądu Najwyższego Węgier, nazywając ich "marionetkami Orbana".

Wyznaczony przez Magyara termin na dobrowolną rezygnację ze stanowisk upłynął 31 maja. Prezydent, odrzucając apele Magyara, ostrzegał, że próby jego usunięcia zagrażają praworządności i porządkowi konstytucyjnemu Węgier.

Premier Magyar walczy z "marionetkami Orbana"

Kadencja Tamasa Sulyoka - wybranego głosami deputowanych Fideszu, partii byłego premiera Viktora Orbana - trwa do marca 2029 roku. Zgodnie z węgierską konstytucją prezydent może zostać odwołany ze stanowiska, gdy nie przestrzega ustawy zasadniczej, celowo narusza prawa związane z pełnieniem urzędu lub popełnił przestępstwo pospolite.

Partia Tisza premiera Magyara posiada w węgierskim parlamencie konstytucyjną większość - 141 ze 199 deputowanych.

Magyar wyjaśnił, że referendum ws. przyjęcia nowej konstytucji mogłoby zostać przeprowadzone już przyszłego lata. - Może to potrwać dłużej, ale czas nie jest problemem. Liczy się jakość i treść. Chcemy, aby kraj miał konstytucję, którą każdy może zaakceptować w dobrej wierze - powiedział premier.





"Wydarzenia": Tragiczny weekend. Turyści zignorowali alerty pogodowe Polsat News