Peter Magyar walczy z "marionetkami Orbana". Padła data
Premier Węgier Peter Magyar zapowiedział zmianę na stanowisku prezydenta kraju do 20 lipca - ważnego dla Węgrów Dnia Św. Stefana. Obecnie głową państwa jest wybrany przez Fidesz Viktora Orbana Tamas Sulyok, którego kadencja upływa za trzy lata. Aby ją skrócić, TISZA będzie musiała zmienić konstytucję.
W skrócie
- Premier Węgier poinformował o planowanym usunięciu prezydenta Tamasa Sulyoka poprzez nowelizację konstytucji.
- Prezydent Sulyok odrzucił wezwania do rezygnacji oraz krytykę, powołując się na zagrożenie praworządności.
- Partia Tisza premiera Magyara ma konstytucyjną większość i planuje referendum w sprawie nowej konstytucji.
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20 sierpnia na Węgrzech obchodzony jest Dzień Św. Stefana - święto upamiętniające pierwszego króla i założyciela Węgier. Premier zauważył, że konstytucja Węgier stanowi, iż parlament musi wybrać nowego prezydenta w ciągu 30 dni od wygaśnięcia mandatu poprzedniego prezydenta.
- Mogłoby to nastąpić pod koniec lipca lub na początku sierpnia. Nie ma potrzeby czekać pełnych 30 dni, a wręcz przeciwnie, leży w interesie kraju, aby zrobić to jak najszybciej - przekonywał Magyar.
Węgry. Peter Magyar zapowiada zmianę na stanowisku prezydenta
Szef węgierskiego rządu zapowiedział wcześniej w poniedziałek, że jego gabinet rozpocznie proces usunięcia ze stanowiska prezydenta Tamasa Sulyoka poprzez nowelizację konstytucji, a jesienią rozpocznie reformę konstytucyjną.
Premier wielokrotnie wzywał do rezygnacji prezydenta Sulyoka oraz m.in. prezesów Trybunału Konstytucyjnego i Sądu Najwyższego Węgier, nazywając ich "marionetkami Orbana".
Wyznaczony przez Magyara termin na dobrowolną rezygnację ze stanowisk upłynął 31 maja. Prezydent, odrzucając apele Magyara, ostrzegał, że próby jego usunięcia zagrażają praworządności i porządkowi konstytucyjnemu Węgier.
Premier Magyar walczy z "marionetkami Orbana"
Kadencja Tamasa Sulyoka - wybranego głosami deputowanych Fideszu, partii byłego premiera Viktora Orbana - trwa do marca 2029 roku. Zgodnie z węgierską konstytucją prezydent może zostać odwołany ze stanowiska, gdy nie przestrzega ustawy zasadniczej, celowo narusza prawa związane z pełnieniem urzędu lub popełnił przestępstwo pospolite.
Partia Tisza premiera Magyara posiada w węgierskim parlamencie konstytucyjną większość - 141 ze 199 deputowanych.
Magyar wyjaśnił, że referendum ws. przyjęcia nowej konstytucji mogłoby zostać przeprowadzone już przyszłego lata. - Może to potrwać dłużej, ale czas nie jest problemem. Liczy się jakość i treść. Chcemy, aby kraj miał konstytucję, którą każdy może zaakceptować w dobrej wierze - powiedział premier.