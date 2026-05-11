W skrócie Peter Magyar, premier Węgier, odwiedzi Warszawę w przyszłym tygodniu i będzie mu towarzyszyć nominowana na ministra spraw zagranicznych Anita Orban.

Gabinet Petera Magyara składa się głównie z ekspertów oraz byłych polityków Fideszu, a wśród nominowanych ministrów są Anita Orban, Balint Ruff, Marta Gorog, Gabor Pasfai oraz gen. Romulusz Ruszin-Szendi.

Peter Magyar jako główne cele kadencji wskazuje naprawę państwa po rządach Viktora Orbana oraz odbudowę relacji z Unią Europejską, w tym walkę z korupcją i odblokowanie funduszy unijnych.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Peter Magyar, wybrany szefem rządu Węgier, w kampanii wyborczej zapowiadał, że w pierwszą podróż zagraniczną w charakterze premiera uda się do Warszawy. Następnie pojedzie do Wiednia i Brukseli.

Anita Orban w wywiadzie dla telewizji RTL poinformowała, że będzie towarzyszyć premierowi w tych podróżach.

Polityk nie podała więcej szczegółów. Nie wiadomo, z kim dokładnie spotka się Magyar w Warszawie.

Peter Magyar zaprzysiężony na premiera Węgier

Magyar w sobotę został wybrany przez węgierskie Zgromadzenie Narodowe na urząd premiera. W poniedziałek przed komisjami parlamentarnymi rozpoczęły się przesłuchania jego kandydatów na ministrów.

Gabinet Petera Magyara mają tworzyć głównie eksperci, choć znajdą się w nim także byli politycy Fideszu.

Na szefową MSZ została nominowana Anita Orban, a kancelarią premiera pokieruje Balint Ruff. Resort sprawiedliwości obejmie prawniczka Marta Gorog, MSW - Gabor Pasfai, a MON - gen. Romulusz Ruszin-Szendi.

Według ostatnich sondaży partia TISZA rozpoczyna rządy na Węgrzech, mając zaufanie społeczne na poziomie 70 proc. 63 proc. Węgrów pozytywnie ocenia kierunek zmian w kraju.

Nowy premier Węgier wskazał kluczowe cele swojej kadencji

Peter Magyar, przemawiając w sobotę do tłumu przed parlamentem w Budapeszcie, powiedział, że "światło zwycięża ciemność" i podziękował swoim zwolennikom za odwagę oraz nadzieję po wygranych wyborach Tiszy. Zaapelował też o jedność narodową, podkreślając, że "nie ma prawicy i lewicy, są tylko Węgrzy".

Nowy premier Węgier postawił sobie dwa główne cele: naprawę państwa po 16 latach rządów Viktora Orbana oraz odbudowę relacji z Unią Europejską.

Węgry - jak deklarował Magyar - mają rozprawić się z korupcją, uporządkować wymiar sprawiedliwości i naprawić gospodarkę, w czym ma pomóc odblokowanie unijnych środków w wysokości około 18 mld euro z Funduszu Spójności i Funduszu Odbudowy.

Adrian Zandberg w "Gościu Wydarzeń": Ziobro uważa, że są zasady, które go nie obowiązują Polsat News