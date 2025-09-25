Pete Hegseth wezwał generałów na pilne spotkanie. "Ludzie są zaniepokojeni"

Krzysztof Ryncarz

Oprac.: Krzysztof Ryncarz

Sekretarz wojny USA Pete Hegseth wezwał do bazy w Quanatico setki czołowych dowódców amerykańskich sił zbrojnych z całego świata na nadzwyczajne spotkanie. Nie wiadomo, jaki jest powód tej niespodziewanej narady. Jak relacjonują amerykańskie media, wśród zaproszonych pojawiły się obawy związane z bezpieczeństwem kraju.

Sekretarz wojny Pete Hegseth
Sekretarz wojny Pete HegsethAaron Schwartz/CNP/BloombergGetty Images

W skrócie

  • Sekretarz wojny USA Pete Hegseth zwołał nadzwyczajne spotkanie czołowych dowódców amerykańskich sił zbrojnych z całego świata do bazy w Quantico.
  • Powód tej bezprecedensowej narady nie został ujawniony, co wywołało niepokój i spekulacje wśród wojskowych związane z bezpieczeństwem kraju.
  • Spotkanie odbywa się na tle głębokich zmian w Pentagonie, w tym planów redukcji generałów i nowej strategii obrony narodowej.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Według "Washington Post", który podał tę informację jako pierwszy, spotkanie ma odbyć się w przyszłym tygodniu w bazie Korpusu Piechoty Morskiej w Quantico w Wirginii, nieopodal Waszyngtonu.

Na spotkanie mieli zostać zaproszeni wszyscy dowódcy w randze generała brygady (lub jego odpowiednika w marynarce wojennej) lub wyższym, również ci stacjonujący w Europie, na Bliskim Wschodzie i w regionie Indo-Pacyfiku. Jak informuje dziennik, takich dowódców jest w USA i na całym świecie blisko 800.

Sekretarz nie podał przyczyny zwołania dowódców i nie wiedzą o niej także zaproszeni generałowie. Rzecznik Pentagonu Sean Parnell potwierdził jedynie, że "sekretarz wojny zwróci się do wysokich rangą dowódców wojskowych w pierwszej połowie przyszłego tygodnia". Nie wiadomo, czy w spotkaniu weźmie udział również prezydent Donald Trump.

Nadzwyczajne spotkanie w USA. Amerykańscy wojskowi zaniepokojeni

Według dziennika oraz agencji Reutera, nagłe i prawdopodobnie bezprecedensowe zebranie najwyższych rangą dowódców wywołało niepokój w wojsku, a także obawy o sprawy dotyczące bezpieczeństwa. Nikt bowiem nie przypomina sobie, by kiedykolwiek tak wielu dowódców wojskowych zostało wezwanych na wspólne spotkanie z sekretarzem obrony.

- Ludzie są bardzo zaniepokojeni. Nie mają pojęcia, co to oznacza - powiedział jeden z rozmówców "WP".

Zobacz również:

Pete Hegseth chce mieć kontrolę nad przekazem medialnym z Pentagonu
Świat

Hegseth idzie na wojnę z mediami. Wstęp do Pentagonu pod jednym warunkiem

Adrianna Rymaszewska
Adrianna Rymaszewska

    Źródła gazety krytycznie wypowiadają się na temat decyzji Hegsetha, zwracając uwagę, że na spotkanie będą musieli zjechać się specjalnie wszyscy dowódcy wojskowi USA z całego świata, co będzie budzić duże i niepotrzebne ryzyko zwłaszcza, że Pentagon dysponuje środkami pozwalającymi na bezpieczne zdalne łączenie się na takie spotkania.

    - Czy wycofujemy teraz wszystkich generałów i oficerów flagowych z regionu Pacyfiku? To wszystko jest bardzo dziwne - mówi jeden z amerykańskich urzędników cytowanych przez "Washington Post"

    - Nie wzywa się GOFO (generałów i starszych oficerów - red.), którzy dowodzą swoimi ludźmi i globalnymi siłami, do audytorium pod Waszyngtonem, nie mówiąc im, dlaczego, jaki jest temat lub plan działania - dodaje inny rozmówca.

    Zmiany w resorcie obrony. Pete Hegseth zwalnia generałów

    Gazeta zaznaczyła, że do spotkania dojdzie na tle głębokich zmian wprowadzanych w resorcie obrony przez Hegsetha, w tym planów dotyczących redukcji liczby generałów o 20 proc. oraz zwolnienia wielu dowódców, np. szefa agencji wywiadu wojskowego DIA.

    Niektóre źródła "WP" oceniły, że spodziewają się, że na spotkaniu poruszony zostanie temat nowej strategii obrony narodowej, przygotowywanej przez Pentagon. W nowym dokumencie za priorytet ma zostać uznana obrona terytorium kraju, a nie - jak było w ostatnich latach - powstrzymywanie Chin i rywalizacja z Pekinem.

    Zobacz również:

    Sekretarz obrony USA Pete Hegseth
    Świat

    Nowa strategia obronna USA. "Istotne przetasowanie dla sojuszników"

    Dawid Zdrojewski
    Dawid Zdrojewski
    Plotki o przetasowaniu we władzach KO. Trzaskowski straci pozycję? Schetyna w ''Graffiti'': Jesień będzie gorąca z pewnościąPolsat NewsPolsat News

    Najnowsze