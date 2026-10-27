W skrócie
- Prezydent Finlandii Alexander Stubb podczas wystąpienia w Brugii ocenił, że Europa weszła w erę ciemności, a okres po zimnej wojnie definitywnie się zakończył.
- Fiński polityk podkreślił, że obecne bezpieczeństwo na świecie zależy od działań wielkich mocarstw, czyli Stanów Zjednoczonych oraz Chin.
- Stubb postuluje wypracowanie europejskiej struktury bezpieczeństwa, która zapewni, że Rosja nie zaatakuje sąsiednich państw, przy zachowaniu kluczowej roli NATO.
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Podczas poniedziałkowego przemówienia w Kolegium Europejskim w Brugii w Belgii prezydent Finlandii ocenił, że era po zimnej wojnie dobiegła końca.
Jego zdaniem obecnie świat stoi w obliczu przełomowego momentu - podobnego do tego po końcu II wojny światowej i upadku komunizmu. Zauważył też, że Europa znajduje się w "erze ciemności".
Prezydent Finlandii przestrzegał studentów. Mówił o "erze ciemności" w Europie
W ocenie Alexandra Stubba istnieje wiele powodów do zmartwień, pesymizmu. Zwracając się do studentów uczelni, na którą sam uczęszczał w latach 90., stwierdził, że w pewnym sensie rozpoczął tu studia "w epoce światła". - Wy rozpoczynacie je w epoce ciemności - dodał.
- Kiedyś mogliśmy powiedzieć, że trzy największe zagrożenia dla ludzkości - choroby, głód i wojny - zostały pokonane. Teraz to już nieprawda. Światło ustąpiło miejsca ciemności - powiedział prezydent Finlandii.
Przemawiając do studentów Stubb przekazał, że kiedy skończą edukację, trafią do świata, w którym "każdy zjada każdego", w którym obecnie toczy się 65 konfliktów lub wojen.
- Globalne bezpieczeństwo na świecie będzie zależało od tego, jakie działania podejmą wielkie mocarstwa - a mianowicie Stany Zjednoczone i Chiny. Czy zdecydują się na współpracę, czy na konfrontację? - mówił dalej Alexander Stubb.
NATO to za mało? Stubb za "europejską strukturą bezpieczeństwa"
W ocenie polityka ważną kwestią dla wszystkich jest "stworzenie europejskiej struktury bezpieczeństwa", która zapewni, że Rosja nie zaatakuje ponownie sąsiednich państw.
Prezydent Finlandii zaznaczył przy tym, że w takim przypadku NATO nadal byłoby kluczowym gwarantem bezpieczeństwa dla krajów członkowskich, jednak należy "wypracować nowe procesy, w tym środki budowy zaufania" między Rosją a Europą.
Zwracając się do studentów, którzy mogą w przyszłości zostać dyplomatami czy politykami, Stubb zaapelował, aby mieli ambicję na tworzenie "nowej ery światła".
Źródło: Politico