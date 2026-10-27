W skrócie Prezydent Finlandii Alexander Stubb podczas wystąpienia w Brugii ocenił, że Europa weszła w erę ciemności, a okres po zimnej wojnie definitywnie się zakończył.

Fiński polityk podkreślił, że obecne bezpieczeństwo na świecie zależy od działań wielkich mocarstw, czyli Stanów Zjednoczonych oraz Chin.

Stubb postuluje wypracowanie europejskiej struktury bezpieczeństwa, która zapewni, że Rosja nie zaatakuje sąsiednich państw, przy zachowaniu kluczowej roli NATO.

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Podczas poniedziałkowego przemówienia w Kolegium Europejskim w Brugii w Belgii prezydent Finlandii ocenił, że era po zimnej wojnie dobiegła końca.

Jego zdaniem obecnie świat stoi w obliczu przełomowego momentu - podobnego do tego po końcu II wojny światowej i upadku komunizmu. Zauważył też, że Europa znajduje się w "erze ciemności".

Prezydent Finlandii przestrzegał studentów. Mówił o "erze ciemności" w Europie

W ocenie Alexandra Stubba istnieje wiele powodów do zmartwień, pesymizmu. Zwracając się do studentów uczelni, na którą sam uczęszczał w latach 90., stwierdził, że w pewnym sensie rozpoczął tu studia "w epoce światła". - Wy rozpoczynacie je w epoce ciemności - dodał.

- Kiedyś mogliśmy powiedzieć, że trzy największe zagrożenia dla ludzkości - choroby, głód i wojny - zostały pokonane. Teraz to już nieprawda. Światło ustąpiło miejsca ciemności - powiedział prezydent Finlandii.

Przemawiając do studentów Stubb przekazał, że kiedy skończą edukację, trafią do świata, w którym "każdy zjada każdego", w którym obecnie toczy się 65 konfliktów lub wojen.

- Globalne bezpieczeństwo na świecie będzie zależało od tego, jakie działania podejmą wielkie mocarstwa - a mianowicie Stany Zjednoczone i Chiny. Czy zdecydują się na współpracę, czy na konfrontację? - mówił dalej Alexander Stubb.

NATO to za mało? Stubb za "europejską strukturą bezpieczeństwa"

W ocenie polityka ważną kwestią dla wszystkich jest "stworzenie europejskiej struktury bezpieczeństwa", która zapewni, że Rosja nie zaatakuje ponownie sąsiednich państw.

Prezydent Finlandii zaznaczył przy tym, że w takim przypadku NATO nadal byłoby kluczowym gwarantem bezpieczeństwa dla krajów członkowskich, jednak należy "wypracować nowe procesy, w tym środki budowy zaufania" między Rosją a Europą.

Zwracając się do studentów, którzy mogą w przyszłości zostać dyplomatami czy politykami, Stubb zaapelował, aby mieli ambicję na tworzenie "nowej ery światła".

Źródło: Politico



