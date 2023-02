Peru: Kilkusetletnia mumia w torbie termicznej. "To Juanita, duchowa dziewczyna"

Oprac.: Sebastian Przybył Świat

26-latek z Peru przechowywał w swoim domu kilkusetletnią mumię twierdząc, że jest jego "duchową dziewczyną" o imieniu Juanita. Mężczyzna został złapany przez policję na gorącym uczynku, gdy spakował zwłoki do torby termicznej, by pokazać je swoim przyjaciołom. Badania eksperckie wykazały jednak, że ciało nie należy do kobiety.

Zdjęcie 26-latek z Peru nazwał mumię Juanita i trzymał ją w pudle przy telewizorze we własnym domu / @VOAPashto / Twitter