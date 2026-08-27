Persona non grata w Moskwie. Kreml zemścił się na unijnym kraju

Krzysztof Ryncarz

Oprac.: Krzysztof Ryncarz

Rumuński dyplomata w Moskwie został uznany za persona non grata - poinformował rosyjski resort spraw zagranicznych. Według ministerstwa jest to odpowiedź na wcześniejszą decyzję Bukaresztu o wydaleniu z Rumunii jednego z członków rosyjskiej misji dyplomatycznej.

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Szef rosyjskiego MSZ Siergiej Ławrow w garniturze na tle rumuńskiej ambasady w Moskwie
Rosja wydaliła rumuńskiego dyplomatęALEXEY SAZONOV / SEFA KARACAN/ANADOLUAFP

W skrócie

  • Rosyjskie ministerstwo spraw zagranicznych ogłosiło, że pracownik rumuńskiej ambasady w Moskwie został uznany za persona non grata, jako odpowiedź na wydalenie rosyjskiego dyplomaty z Rumunii.
  • Rumuńska charge d’affaires Liliana Burda została wezwana do rosyjskiego MSZ, a oświadczenie o wydaleniu dyplomaty wydało rosyjskie ministerstwo.
  • Decyzja Rumunii o wydaleniu rosyjskiego dyplomaty była skutkiem naruszenia jej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony podczas ataków na Ukrainę.
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Rumuńska charge d'affaires Liliana Burda została w czwartek wezwana do rosyjskiego ministerstwa spraw zagranicznych. Według rosyjskiej państwowej agencji Tass dyplomatka przebywała w MSZ mniej niż pięć minut. Po wyjściu nie udzieliła żadnego komentarza dziennikarzom.

Oświadczenie wydało natomiast rosyjskie ministerstwo spraw zagranicznych, które poinformowała, że jeden z pracowników rumuńskiej ambasady w Moskwie został uznany za persona non grata.

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"Krok ten jest odpowiedzią na wcześniejszą nieuzasadnioną decyzję Rumunii o uznaniu pracownika rosyjskiej ambasady w Bukareszcie za persona non grata" - przekazało MSZ.

Rumunia wydala rosyjskiego dyplomatę. Kreml odpowiada

Ambasador Rosji w Rumunii został w środę wezwany na rozmowę do ministerstwa spraw zagranicznych w Bukareszcie. Rumuński resort dyplomacji poinformował wówczas na X, że dyplomacie pokazano fragmenty drona zniszczonego na terytorium Rumunii. Śledztwo prokuratury potwierdziło, że maszyna pochodziła z Rosji.

"Podczas spotkania ambasadorowi Rosji przekazano oficjalną notę werbalną, w której poinformowano o decyzji o uznaniu jednego z członków misji Federacji Rosyjskiej w Bukareszcie za osobę niepożądaną oraz wezwano (tę osobę) do opuszczenia terytorium Rumunii w ciągu pięciu dni" - czytamy w komunikacie rumuńskiego MSZ.

Decyzja ta była konsekwencją naruszenia rumuńskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony w okresie między 24 a 26 lipca, podczas ataków na Ukrainę. W tych dniach rumuńska armia zestrzeliła na swoim terytorium trzy bezzałogowce.

Od 2022 r., czyli początku rosyjskiej agresji na pełną skalę przeciwko Ukrainie, w Rumunii odnotowano dziesiątki naruszeń przestrzeni powietrznej przez rosyjskie środki napadu powietrznego.

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