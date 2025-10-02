W skrócie Pentagon planuje wprowadzić nowe procedury bezpieczeństwa wobec wszystkich pracowników, obejmujące m.in. losowe badania wariografem oraz zakaz udostępniania niepublicznych informacji.

Pracownicy, którzy odmówią podpisania zobowiązania do zachowania poufności, będą mogli zostać ukarani.

Pentagon pod przewodnictwem Pete'a Hegsetha w znaczącym stopniu ograniczył kontakty z mediami.

Amerykański dziennik dotarł do wewnętrznego dokumentu sporządzonego przez wicesekretarza wojny Steve'a Feinberga. Wynika z niego, że wszyscy pracownicy Pentagonu, zarówno wojskowi jak i cywilni, będą musieli podpisać deklarację, zgodnie z którą zobowiążą się do nieujawniania "niepublicznych informacji bez odpowiedniej zgody".

Zgodnie z innym dokumentem wydanym przez Feinberga pracownicy będą mogli być również poddawani losowym badaniom wariografem. Nowe przepisy mają objąć wszystkich pracowników Pentagonu od urzędników administracyjnych, aż po generałów - podaje "Washington Post".

"Ochrona informacji wrażliwych ma ogromne znaczenie dla naszego bezpieczeństwa narodowego, bezpieczeństwa naszych żołnierzy oraz zachowania przestrzeni decyzyjnej dla naszych najwyższych przywódców" - napisał wicesekretarz w dokumencie. Jak dodał, osoby, które nie zastosują się do nowych przepisów zostaną ukarane, a wojskowi, którzy odmówią podpisania zgody na zachowanie poufności będą mogły stanąć przed sądem wojskowym.

- Prawdziwą obawą nie jest zagraniczny wywiad. Chodzi o zwalczanie ludzi, którzy (według Departamentu Wojny - red.) odpowiadają za przecieki do prasy. To taktyka zastraszania - powiedział jeden z byłych wysokich rangą urzędników w Pentagonie cytowany przez dziennik.

Pentagon już wcześniej miał badać wariografem pracowników w celu wyszukiwania osób, które kontaktują się z prasą. Na praktykę tę skarżył się jeden z doradców Sekretarza Wojny Pete'a Hegsetha Patrick Weaver. Miał on nawet interweniować w tej sprawie w Białym Domu, który czasowo nakazał wstrzymanie badań.

Pete Hegseth ogranicza kontakty z prasą

"Washington Post" zwraca uwagę, że Hegseth i jego administracja niechętnie informują media o działalności Pentagonu. Wcześniejsze administracje regularnie raz w tygodniu organizowały konferencje prasowe, na których rzecznik sekretarza informował opinię publiczną o bieżących operacjach wojskowych. Tymczasem w tym roku podobnych konferencji odbyło się tylko kilka.

Rzecznik prasowy Pentagonu Sean Parnell odmówił komentarza na temat nowych przepisów, jednak stwierdził, że doniesienia "Washignton Post" są "nieprawdziwe i nieodpowiedzialne".

Źródło: "The Washington Post"

