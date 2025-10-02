Pentagon zaostrza procedury. Pracownicy będą badani wykrywaczem kłamstw
Pentagon planuje zaostrzyć procedury bezpieczeństwa wobec swoich pracowników - informuje "The Washington Post". Nowe wytyczne przewidują m.in. badania wariografem i obejmą nawet najwyższych rangą dowódców.
W skrócie
- Pentagon planuje wprowadzić nowe procedury bezpieczeństwa wobec wszystkich pracowników, obejmujące m.in. losowe badania wariografem oraz zakaz udostępniania niepublicznych informacji.
- Pracownicy, którzy odmówią podpisania zobowiązania do zachowania poufności, będą mogli zostać ukarani.
- Pentagon pod przewodnictwem Pete'a Hegsetha w znaczącym stopniu ograniczył kontakty z mediami.
Amerykański dziennik dotarł do wewnętrznego dokumentu sporządzonego przez wicesekretarza wojny Steve'a Feinberga. Wynika z niego, że wszyscy pracownicy Pentagonu, zarówno wojskowi jak i cywilni, będą musieli podpisać deklarację, zgodnie z którą zobowiążą się do nieujawniania "niepublicznych informacji bez odpowiedniej zgody".
Zgodnie z innym dokumentem wydanym przez Feinberga pracownicy będą mogli być również poddawani losowym badaniom wariografem. Nowe przepisy mają objąć wszystkich pracowników Pentagonu od urzędników administracyjnych, aż po generałów - podaje "Washington Post".
"Ochrona informacji wrażliwych ma ogromne znaczenie dla naszego bezpieczeństwa narodowego, bezpieczeństwa naszych żołnierzy oraz zachowania przestrzeni decyzyjnej dla naszych najwyższych przywódców" - napisał wicesekretarz w dokumencie. Jak dodał, osoby, które nie zastosują się do nowych przepisów zostaną ukarane, a wojskowi, którzy odmówią podpisania zgody na zachowanie poufności będą mogły stanąć przed sądem wojskowym.
Pentagon zaostrza procedury bezpieczeństwa. Chodzi o kontakty z mediami
- Prawdziwą obawą nie jest zagraniczny wywiad. Chodzi o zwalczanie ludzi, którzy (według Departamentu Wojny - red.) odpowiadają za przecieki do prasy. To taktyka zastraszania - powiedział jeden z byłych wysokich rangą urzędników w Pentagonie cytowany przez dziennik.
Pentagon już wcześniej miał badać wariografem pracowników w celu wyszukiwania osób, które kontaktują się z prasą. Na praktykę tę skarżył się jeden z doradców Sekretarza Wojny Pete'a Hegsetha Patrick Weaver. Miał on nawet interweniować w tej sprawie w Białym Domu, który czasowo nakazał wstrzymanie badań.
Pete Hegseth ogranicza kontakty z prasą
"Washington Post" zwraca uwagę, że Hegseth i jego administracja niechętnie informują media o działalności Pentagonu. Wcześniejsze administracje regularnie raz w tygodniu organizowały konferencje prasowe, na których rzecznik sekretarza informował opinię publiczną o bieżących operacjach wojskowych. Tymczasem w tym roku podobnych konferencji odbyło się tylko kilka.
Rzecznik prasowy Pentagonu Sean Parnell odmówił komentarza na temat nowych przepisów, jednak stwierdził, że doniesienia "Washignton Post" są "nieprawdziwe i nieodpowiedzialne".
