W skrócie Sekretarz wojny Pete Hegseth uruchomi Biuro ds. Religijnych, które ma zapewniać ochronę kapelanom i wsparcie duchowe na najwyższym szczeblu Departamentu Wojny.

Pentagon poinformował, że nowy dział zajmie się m.in. koordynacją zasobów duchowych oraz wsparciem edukacji religijnej dla rodzin wojskowych, a Hegseth podczas wystąpienia przywołał cytaty biblijne i zachęcał żołnierzy do trwania w powołaniu.

Organizacja Americans United for Separation of Church skrytykowała Pentagon, argumentując, że decyzja ta budzi zastrzeżenia co do respektowania wolności religijnej żołnierzy.

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Departament Wojny USA poinformował, że Biuro ds. Religijnych zadba o kapelanów wojskowych i wsparcie religijne "na najwyższym szczeblu departamentu".

Jak zauważa agencja AP, Pete Hegseth w publicznych przemówieniach wielokrotnie deklarował, że Stany Zjednoczone to naród chrześcijański. Mimo to Pentagon - zgodnie z deklaracją - nie będzie "wymuszać udziału religijnego, faworyzować jednej wiary ani ograniczać praw personelu jakiejkolwiek wiary lub ateistów".

Hegseth zwrócił się do żołnierzy. Cytował Biblię

Nie wiadomo jeszcze, kto pokieruje nowym biurem. Według Pentagonu dyrektor ds. religijnych będzie mógł m.in. zlecić lekcje religii w domach amerykańskich żołnierzy.

Szef Pentagonu naciska też na wprowadzenie kursów dotyczących chrześcijańskiego wpływu na system wojskowy w samym departamencie.

- Można powiedzieć, że nasz zespół zakłada pełną zbroję Boga, bo choć prowadzimy wojnę fizyczną, wszyscy wiemy, że prawdziwa walka jest duchowa - mówił w środę podczas spotkania z kapelanami w bazie Korpusu Piechoty Morskiej Quantico w Wirginii.

- Żyj swoim powołaniem. Trzymaj się mocno. Głoś prawdę. Służ stadzie - mówił Hegseth. Następnie zacytował fragment jednego z psalmów. - Pan jest ze mną, nie lękam się. Cóż mi może zrobić człowiek?

Kontrowersyjna decyzja szefa Pentagonu

Jak podało AP, organizacja Americans United for Separation of Church - zajmująca się ochroną konstytucyjnej zasady oddzielenia Kościoła od państwa - skrytykowała Pentagon za tę decyzję. Wskazała, że departament musi dbać o wolność religijną żołnierzy, nie budząc co do tego żadnych wątpliwości.

- Najnowsze oświadczenie Hegsetha łamie tę obietnicę, wynosząc chrześcijaństwo do jeszcze wyższej roli w kształtowaniu amerykańskiej polityki wojskowej - powiedziała prezydent organizacji Rachel Laser.

Źródło: AP



