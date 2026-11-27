W skrócie Pentagon planował budowę podziemnego bunkra w Nevadzie, przeznaczonego do przechowywania materiałów biologicznych związanych z niezidentyfikowanymi zjawiskami anomalnymi.

Projekt o wartości 22 milionów dolarów zakładał budowę pilnie strzeżonego podziemnego obiektu o powierzchni 465 metrów kwadratowych.

Agencja Wywiadowcza Departamentu Obrony ostatecznie uznała prace wykonawcy za mało przydatne i po dwóch latach wstrzymała finansowanie oraz dalszą współpracę.

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Stacja Fox News podaje, że dotarła do odtajnionych dokumentów, które wskazują, że przed laty dzisiejszy Departament Wojny - w ramach tajnego programu - planował w Stanach Zjednoczonych budowę podziemnego bunkra do przechowywania materiałów związanych z niewytłumaczalnymi zjawiskami.

USA: Mieli budować tajny bunkier w Nevadzie. "Egzotyczne materiały lub tkanki"

Według Fox News bunkier zaprojektowano w celu przechowywania - jak to określono - "egzotycznych materiałów lub tkanek". Chodzi o biologiczne próbki związane z niezidentyfikowanymi zjawiskami anomalnymi (UAP). To szeroki termin, którym Pentagon określa UFO czy inne niewyjaśnione obserwacje w powietrzu, kosmosie lub morzu.

"Projekt nie został zaczerpnięty z literatury science fiction. Jest on szczegółowo opisany w 538-stronicowym odtajnionym raporcie wykonawcy, opublikowanym przez Departament Wojny w ramach najnowszej partii dokumentacji dotyczącej UAP, opublikowanej przez administrację Trumpa. Ujawnia on, jak prywatna firma bliska była zbudowania bezpiecznego magazynu w ramach wartego 22 miliony dolarów programu Pentagonu" - czytamy.

Pentagon chciał szukać śladów UFO? Sprawa ma sięgać 2008 roku

Według dokumentów, do których dotarł Fox News, obiekt miał mieć powierzchnię około 465 metrów kwadratowych. Planowano go zbudować na terenie kompleksu Bigelow Aerospace w północnej części Las Vegas w stanie Nevada.

Bunkier miał znajdować się pod warstwą ziemi grubą na 4,5-6 metrów, a jego betonowe ściany miały osiągać grubość około 90 centymetrów. Dostęp miał być ściśle kontrolowany poprzez pilnie strzeżony tunel, który prowadzić miał do stalowych drzwi. Wykonawcą miała być firma Bigelow Aerospace Advanced Space Studies (BAASS).

Cała sprawa sięgać ma 2008 roku. To wówczas przy wsparciu ówczesnego lidera demokratycznej większości w Senacie USA nieżyjącego już Harry'ego Reida, demokraty z Nevady oraz również zmarłego senatora Daniela Inouye, demokraty z Hawajów pozyskano na ten cel 10 milionów dolarów - podaje Fox News. Przedsięwzięcie to określano mianem badania potencjalnych zagrożeń dla przestrzeni powietrznej i kosmicznej w perspektywie 40 lat.

"Z notatek Agencji Wywiadowczej Departamentu Obrony (DIA) z maja 2009 r. wynika, że Reid poszukiwał radykalnych 'skoków' technologicznych w 12 obszarach - od futurystycznego napędu i technologii stealth po broń wykorzystującą energię kierowaną, podróże w czasie i przestrzeni oraz wpływ zaawansowanych statków powietrznych na pilotów" - czytamy.

Jednocześnie firma BAASS w tym czasie miała zajmować się poszukiwaniem materialnych dowodów związanych z zjawiskami anomalnymi oraz przygotowaniami do ich składowania.

Badania nad niewytłumaczalnymi zjawiskami w USA. Projekt miał kosztować miliony

Jak czytamy, firma z niepozornego budynku przy South Polaris Avenue w Las Vegas szybko zrobiła ufortyfikowany kompleks z dźwiękoszczelnymi biurami, elektronicznymi zamkami, przyciemnianymi szybami, kamerami i ogrodzeniem.

W maju 2009 roku, gdy w BAASS pracowało 47 etatowych pracowników, wśród których byli naukowcy, inżynierowie i byli wojskowi śledczy czy byli funkcjonariusze organów ścigania, firma rozpoczęła poszukiwania pięciu dodatkowych biurowców, w których miało się pomieścić laboratorium o powierzchni 465 metrów kwadratowych, magazyn dowodów rzeczowych i bezpieczną salę konferencyjną.

W tym samym czasie sporządzono plany podziemnego bunkra w kompleksie Bigelow Aerospace. Obiekt miał być chroniony drutem kolczastym, kamerami i przez uzbrojonych strażników z wojskowym doświadczeniem, którzy pełniliby służbę przez całą dobę.

Według Fox News Reid miał nalegać na Pentagon, aby utajnić cały projekt ze względu na rzekome zagrożenie ze strony zagranicznych służb wywiadowczych. Jednak kierownictwo DIA sceptycznie oceniało wyniki pracy wykonawcy. W listopadzie 2009 roku zastępczyni dyrektora agencji Letitia A. Long odrzuciła propozycję uznania programu za ściśle tajny. "Nie znamy żadnego raportu, który zawierałby informacje na tyle wrażliwe i poufne, by wymagały dodatkowej ochrony - miała napisać.

Ostatecznie DIA uznała prace firmy za mało przydatne i po drugim roku finansowania nie przedłużyła umowy. Łącznie cały projekt miał pochłonąć 22 miliony dolarów.

Jak zauważa Fox News, ostatni pakiet odtajnionych materiałów Pentagonu zawiera również trzy nagrania wideo z czujników podczerwieni i elektrooptycznych amerykańskich platform wojskowych z lat 2020, 2023 i 2026. Pokazują one obserwacje niezidentyfikowanych obiektów, jednak w Pentagonie podkreślają, że opublikowane nagrania same w sobie nie stanowią dowodu na ich anomalny charakter ani pochodzenie.



