W skrócie Pentagon oszacował koszty operacyjne wojny USA z Iranem na ponad 47 mld dolarów, co stanowi kwotę o 25 proc. wyższą od lipcowych prognoz Departamentu Wojny.

Największy wydatek to uzupełnienie zużytej amunicji wartej 29 mld dolarów oraz utrata sprzętu wojskowego, co w sumie wymaga kolejnych 6 mld dolarów nakładów finansowych.

Rosnące koszty wojny obniżają poparcie dla Donalda Trumpa i Partii Republikańskiej przed wyborami uzupełniającymi w USA, które odbędą się 3 listopada.

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Pentagon oszacował koszty wojny USA z Iranem na ponad 47 mld dolarów, co stanowi o ponad 25 proc. więcej niż szacunki Departamentu Wojny opublikowane w lipcu - informuje agencja Reutera, dodając, że dane te nie zostały podane do wiadomości publicznej.

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Najnowsze szacunki Pentagonu dotyczą kosztów operacyjnych prowadzenia wojny, przy czym przewidywany koszt wymiany zużytej amunicji, użytej w konflikcie, wynosi ponad 29 mld dolarów.

Ponad 6 mld dolarów będzie potrzebnych na wymianę sprzętu wojskowego oraz pokrycie tzw. strat platform, do których zalicza się utratę samolotów i licznych dronów zniszczonych podczas wojny.

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Agencja Reutera najnowsze szacunki Pentagonu porównuje z lipcową prognozą sekretarza wojny Pete'a Hegsetha, który przewidywał koszt wojny na poziomie 37,5 mld dolarów.

Chociaż liczby te obejmują szereg kosztów operacyjnych - od operacji lotniczych po wsparcie cybernetyczne - szacunki amerykańskich sił zbrojnych dotyczące kosztów wojny z Iranem nie uwzględniają w sposób jednoznaczny ogromnych wydatków związanych z naprawą szkód w bazach amerykańskich spowodowanych przez irańskie ataki rakietowe i dronowe - czytamy w publikacji.

Według śledztwa przeprowadzonego przez Kongres Stanów Zjednoczonych na początku jesieni decyzja prezydenta Donalda Trumpa o rozpoczęciu wojny z Iranem - w ciągu pierwszych pięciu miesięcy działań wojennych - kosztowała amerykańskich podatników około 38 mld dolarów bezpośrednich wydatków - przypomina portal Ukraińska Prawda.

W raporcie z dochodzenia podkreślono również, że wojna uszczupliła zapasy amunicji, których uzupełnienie może zająć pięć lat lub więcej, co ograniczy zdolność armii do reagowania na kolejny poważny konflikt. Jest to zgodne z ustaleniami inspektora generalnego Pentagonu, który stwierdził, że baza przemysłowa nie nadąża z uzupełnianiem niedoborów amunicji.

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"Ujawnienie danych o rosnących kosztach wojny z Iranem ma miejsce w czasie, gdy republikanie zmagają się z politycznymi konsekwencjami tego niepopularnego konfliktu przed wyborami uzupełniającymi 3 listopada, które zadecydują o tym, kto będzie sprawował kontrolę nad Kongresem przez najbliższe dwa lata" - ocenia agencja Reutera.

Jak czytamy, wpływ wojny na światowe ceny surowców energetycznych odbił się na poparciu dla republikańskich kandydatów i negatywnie wpłynął na wskaźniki poparcia dla samego Donalda Trumpa. Partia Republikańska posiada niewielką przewagę w obu izbach Kongresu.

USA i Izrael zaatakowały Iran. Strategia Trumpa się nie powiodła?

W lutym USA wspólnie z Izraelem rozpoczęły wojnę z Iranem, przewidując, że konflikt potrwa krótko.

Początkowo strategia Trumpa polegała na tym, by najpierw bombardować irańskie systemy obronne za pomocą drogich, precyzyjnych pocisków, co później pozwoliłoby na użycie tańszej amunicji, w tym bomb, takich jak JDAM, których jest pod dostatkiem.

Jednak kwietniowe zawieszenie broni dało Iranowi czas na odkopanie podziemnych magazynów, co pozwoliło na ponowne uruchomienie niektórych irańskich systemów obronnych, a także dotarcie do pocisków i dronów, do których wcześniej nie było dostępu.

Trump nałożył na Iran blokadę morską, aby pozbawić go dochodów z eksportu ropy i zapowiedział możliwość wznowienia działań bojowych po wyborach połówkowych. Jak podaje agencja Reutera, amerykańscy urzędnicy, wypowiadający się pod warunkiem zachowania anonimowości, twierdzą, że Pentagon planuje wznowić intensywne ataki, jeśli otrzyma taki rozkaz.



