W skrócie Gen. por. Brett Sylvia został zwolniony ze stanowiska dyrektora ds. strategii, planów i polityki w Kolegium Połączonych Szefów Sztabów USA.

Amerykańskie media informują, że powodem dymisji generała była utrata zaufania ze strony Pentagonu, co doprowadziło do jego przejścia na emeryturę.

Sylvia służył w amerykańskiej armii przez 32 lata i jest kolejnym wysokim rangą dowódcą odwołanym przez obecną administrację Pentagonu.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

Gen. por. Brett Sylvia, pełniący do niedawna funkcję dyrektora ds. strategii, planów i polityki w Kolegium Połączonych Szefów Sztabów USA stracił swoje stanowisko - donoszą amerykańskie media.

Dowódca został zwolniony z pełnionych od niespełna roku obowiązków na początku tego tygodnia i przeszedł na emeryturę.

Wysoki rangą dowódca armii USA traci stanowisko. Pentagon już mu nie ufa

ABC News, powołując się na informatora zaznajomionego ze sprawą zwolnienia generała, informuje, że powodem dymisji była utrata zaufania Pentagonu. Jednocześnie nie wiadomo, czy decyzja została podjęta przez sekretarza obrony Pete'a Hegsetha czy przewodniczącego Połączonych Szefów Sztabów Dana Caine'a.

"Przewodniczący, Sztab Połączony oraz Siły Połączone składają najgłębsze podziękowania gen. por. Brettowi Sylvii i jego rodzinie za 32 lata wybitnej służby dla naszego kraju" - przekazał w oficjalnym komunikacie rzecznik Połączonych Szefów Sztabów.

Jak wskazuje AFP, nieoczekiwane zwolnienie Sylvii wydaje się zaskakujące w kontekście doniesień o planach USA dotyczących wznowienia ataków na Iran, które miałyby się odbyć wkrótce po wyborach środka kadencji.

Kolejna dymisja w Pentagonie. Generał traci stanowisko

Generał jest kolejnym ważnym dowódcą odsuniętym od obowiązków przez obecną administrację Pentagonu. W zeszłym roku odwołano poprzednika Sylvii, gen. por. Josepha "JP" McGee nominowanego na tę funkcję jeszcze za czasów prezydentury Joe Bidena.

2025 rok stanowił również finał kariery wojskowej gen. por. Douglasa Simsa - dyrektora Sztabu Połączonego. Choć wcześniej spekulowano, że dowódca otrzyma wkrótce najwyższy stopień generalski w amerykańskich siłach zbrojnych - czwartą gwiazdkę, ostatecznie wojskowy przeszedł na emeryturę.



