Pentagon opracuje opcje rozmieszczenia sił USA w Europie. Padł termin

Marcin Czekaj

Oprac.: Marcin Czekaj

Do 6 listopada Pentagon ma opracować opcje dotyczące rozmieszczenia wojsk USA w Europie - podała agencja Reutera, powołując się na wewnętrzny dokument departamentu. Powstać mają co najmniej cztery warianty, zawierające liczbę żołnierzy, lokalizacje, tempa zmian i ich koszty.

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Żołnierz USA z flagą na mundurze i grupa wojskowych z plecakami przy pojeździe wojskowym w Europie.
USA: Do listopada Pentagon ma opracować opcje dotyczące rozmieszczenia sił w EuropieBeata Zawrzel / NurPhoto / NurPhoto via AFP | GerardReporter

W skrócie

  • Do 6 listopada mają powstać co najmniej cztery propozycje dotyczące rozmieszczenia żołnierzy USA w Europie, obejmujące liczbę wojskowych, lokalizacje, tempo zmian i koszty.
  • Kluczowy dla przygotowania wariantów będzie wrześniowy briefing z udziałem dowódcy sił USA w Europie i wiceszefa Pentagonu do spraw politycznych.
  • Europejscy sojusznicy USA wyrażają obawy, że decyzja o redukcji amerykańskich wojsk jest już przesądzona.
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Reuters podał, że w dokumencie dotyczącym ram odbywającego się przeglądu sił USA zapisano, że do 6 listopada mają zostać opracowane warianty rozmieszczenia wojsk wraz z liczbą żołnierzy, lokalizacjami, tempem zmian i kosztami. Według wcześniejszych zapowiedzi przegląd miał się zakończyć do grudnia.

Kluczowy dla powstania opcji ma być briefing 18 września z udziałem dowódcy sił USA w Europie generała Alexusa Grynkewicha oraz wiceszefa Pentagonu do spraw politycznych Elbridge'a Colby'ego.

Rozmieszczenie wojsk USA w Europie. Colby spotkał się z Ruttem

Colby, odpowiedzialny za potencjalne zmiany rozmieszczenia sił, spotkał się w czwartek w Brukseli z sekretarzem generalnym NATO Markiem Ruttem i rozmawiał z nim na ten temat.

Amerykanin oznajmił na spotkaniu z dziennikarzami, że prowadzone są "praktyczne rozmowy o tym, jak wspólnie iść naprzód w świecie, w którym Europa (…) może i bierze na siebie główną odpowiedzialność za swoją własną obronę konwencjonalną". Zapewnił, że jednocześnie Stany Zjednoczone pozostają zaangażowane w NATO.

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Wiceszef Pentagonu do spraw politycznych dodał, że trzeba "przyspieszyć to, co się dzieje, a następnie przyjrzeć się na wysokim szczeblu strategicznej obecności sił zbrojnych USA w Europie". - Oczywiście, (sytuacja - red.) w Europie pozostaje kluczowym interesem Stanów Zjednoczonych - zadeklarował Colby.

USA rozważają zmiany w Europie. Sojusznicy mają obawy

Według Reutersa opisywany dokument sugeruje, że wśród czynników branych pod uwagę w decyzjach będą m.in. wydatki na obronność poszczególnych sojuszników, ich plany wypełnienia luk po redukcji wojsk USA w NATO Force Model (siłach przeznaczonych do pierwszej reakcji na kryzys), a także oferowane przez państwa wsparcie dla sił USA, w tym udostępniane bazy, wsparcie wywiadowcze, czy ewentualne restrykcje na korzystanie z baz oraz przestrzeni powietrznej.

Pentagon rozesłał wcześniej do sojuszników kwestionariusz w tej sprawie, a termin na udzielenie odpowiedzi mija w piątek.

W kwestionariuszu pytano też m.in. o to, czy państwa sprzeciwiały się restrykcjom na "transatlantycką współpracę przemysłów zbrojeniowych", tj. faworyzowaniu europejskiego przemysłu w zakupach wojskowych.

Jak zaznaczył Reuters, europejscy sojusznicy USA obawiają się, że mimo tego procesu decyzja o redukcji wojsk amerykańskich jest z góry przesądzona.

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