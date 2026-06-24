W skrócie Ałan Gagłojew zrezygnował z funkcji przywódcy Osetii Południowej, aby zostać doradcą Władimira Putina.

Nowym premierem separatystycznego regionu został Marat Kambolow, który będzie tymczasowym prezydentem, a podpisana umowa z Moskwą zapewni mieszkańcom świadczenia socjalne.

Osetia Południowa, położona na terenie Gruzji i uzależniona od Rosji, funkcjonuje jako nieuznawane państwo od 1991 roku.

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Osetia Południowa to państwo nieuznawane, położone na terenie Gruzji i de facto utrzymujące niepodległość. Mimo deklarowanej autonomii jej władze znajdują się pod silnym wpływem Rosji, która odpowiada za utrzymanie granic oraz większość obowiązującego tam systemu socjalnego.

Osetia Południowa. Separatystyczny region coraz bliżej Rosji

Przywódca separatystycznego regionu Ałan Gagłojew ogłosił we wtorek swoją rezygnację ze stanowiska. Jak wyjaśnił, zamierza pełnić rolę doradcy rosyjskiego dyktatora Władimira Putina.

- Dziś naszym zadaniem jest spełnienie naszego upragnionego marzenia: przezwyciężenie losu jako podzielonego narodu i ponowne zjednoczenie z Osetią Północną, ponowne zjednoczenie z wielką Rosją - powiedział Gagłojew w oświadczeniu wideo. Wspominając o Putinie, nazwał go "historycznym liderem" Osetii.

Kilka tygodni wcześniej władze Osetii Południowej podjęły decyzję o mianowaniu Marata Kambolowa nowym premierem. To były dyrektor Narodowego Centrum Badawczego "Instytut Kurczatowa", którego prezesem jest przyjaciel Władimira Putina. Kambolow będzie pełnił funkcję tymczasowego prezydenta.

Ponadto w ubiegłym miesiącu ratyfikowano umowę, na mocy której Moskwa zobowiązuje się do zapewnienia świadczeń społecznych mieszkańcom Osetii Południowej oraz podniesienia ich poziomu życia. Gagłojew jasno określił to wydarzenie "początkiem zjednoczenia narodu osetyjskiego".

Konflikt ciągnie się od lat. Rosja zagarnęła ziemię Gruzji?

Licząca około 50 tysięcy mieszkańców Osetia Południowa ogłosiła niepodległość od Gruzji w 1991 roku, gdy rozpadł się ZSRR. Po wojnie gruzińsko-osetyjskiej z lat 1991-1992 region funkcjonował w tzw. zamrożonym konflikcie.

W sierpniu 2008 r. Gruzja próbowała siłą odzyskać kontrolę nad tym terytorium. Wówczas w obronie Osetii Południowej stanęła Rosja, która już wcześniej utrzymywała tam swoje oddziały. Wojska rosyjskie przejęły kontrolę nad Cchinwali (stolicą separatystycznego regionu), a następnie kontynuowały marsz w głąb Gruzji.

Trzy tygodnie po wybuchu wojny Rosja jako pierwsze państwo na świecie uznała niepodległość Osetii Południowej. Moskwa uznała również dążenie do autonomii Abchazji - drugiego separatystycznego regionu Gruzji.

Obecnie większość świata nadal nie uznaje niepodległości Osetii Południowej, choć Rosja zapewnia jej odrębność od rządu Gruzji. Część mieszkańców posiada rosyjskie obywatelstwo, co stanowi polityczne zabezpieczenie na wypadek ataków na ten region ze strony innych państw. Dodatkowo Osetia Południowa jest połączona z Osetią Północną (obszar Federacji Rosyjskiej) Tunelem Rokijskim, który stanowi strategiczny kanał przerzutowy dla armii Rosji.

Źródła: EBSCO, "The Moscow Times"





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