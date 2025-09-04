"Spotkanie Nawrockiego z Trumpem pokazuje nie tylko izolację Tuska, ale także to, że nowy prezydent Polski jest obecnie jedynym łącznikiem między Polską a USA" - zauważyły węgierskie media.

"W trakcie spotkania w Waszyngtonie Tusk może w samotności, w Warszawie, zastanowić się nad tym, dokąd zaprowadził Polskę" - dodano.

Karol Nawrocki w USA. Węgierskie media o "błędach" Tuska

Wymieniając "błędy" polskiego premiera portal przypomniał krytyczne wypowiedzi Tuska pod adresem prezydenta Trumpa oraz brak zaproszenia polskiej delegacji na niedawne rozmowy amerykańskiego przywódcy z liderami państw europejskich, towarzyszących w Waszyngtonie prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu.

"W tej sytuacji Tuskowi nie pozostało nic innego, jak wysyłać nieprzyjemne komunikaty dotyczącego tego, co Nawrocki może, a czego nie może omawiać z Trumpem" - stwierdził PestiSracok, przywołując wypowiedź polskiego ministra spraw zagranicznych przed wyjazdem prezydenta RP do USA.

W ocenie portalu premier Tusk "powinien być wdzięczny, że jest przynajmniej jeden polski przywódca, z którym Trump jest gotów rozmawiać, ponieważ leży to w interesie Polski".

"Szef polskiego rządu powinien też przeprosić Trumpa, mając na uwadze interes Polski, ale tylko polityk wysokiej klasy mógłby zdobyć się na taki gest, a Tusk do takich nie należy" - ocenił PestiSracok.

Wizyta Karola Nawrockiego w Białym Domu. Deklaracja Trumpa

Wizyta w USA to pierwsza podróż zagraniczna Karola Nawrockiego w roli prezydenta.

Po spotkaniu z prezydentem Donaldem Trumpem Nawrocki przekazał, że przywódca USA dał Polsce gwarancję bezpieczeństwa i podkreślił sojuszniczą współpracę w dziedzinie wojskowej.

Nawrocki poinformował ponadto, że otrzymał od Trumpa zaproszenie na szczyt G20, który odbędzie się w przyszłym roku na Florydzie.

Wcześniej, podczas spotkania w Gabinecie Owalnym, Donald Trump pytany przez dziennikarzy o to, czy wojskowi USA pozostaną w Polsce, odpowiedział: - Myślę, że tak. Czy wiesz może o czymś, czego ja nie wiem? Jeśli już, to możemy umieścić tam więcej żołnierzy, jeśli (Polacy tego) chcą. Oni od dawna chcieli większej obecności wojskowej - odparł prezydent Stanów Zjednoczonych.

Ocenił przy tym, że USA i Polskę łączą specjalne relacje, lepsze niż kiedykolwiek, sugerując, że jest tak również dzięki jego relacjom z Nawrockim, którego poparł w kampanii wyborczej.

