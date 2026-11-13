W skrócie Donald Trump polecił wiceprezydentowi Vance'owi skupienie się na walce z przestępczością w stanach rządzonych przez demokratów, odrzucając jego tezę o wpływie wojny w Iranie na wyniki wyborów.

Vance sugerował, że to konflikt w Iranie odpowiada za porażkę republikanów w wyborach, a według mediów próbował również nawiązać kontakt z irańskimi władzami w celu wznowienia negocjacji.

Prezydent Trump podkreślił, że wojna z Iranem była konieczna, aby zapobiec uzyskaniu przez ten kraj broni jądrowej, nawet jeśli przejściowo wpłynęła ona na ceny paliw.

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"Poprosiłem wiceprezydenta Vance'a, aby poświęcił całą swoją uwagę ogromnej korupcji i przestępczości mającym miejsce w miastach i stanach zarządzanych przez demokratów w całych Stanach Zjednoczonych" - napisał prezydent USA w mediach społecznościowych.

W dalszej części wpisu Trump ocenił, że "niebieskie" (rządzone przez demokratów - red.) stany, takie jak Minnesota, Kalifornia, Illinois i wiele innych, są źle zarządzanymi, skorumpowanymi katastrofami".

"Każdego miesiąca kradzione są miliardy dolarów. Nasz budżet można by szybko zrównoważyć, eliminując tę działalność przestępczą na wielką skalę. Korupcja jest w krwi przywódców Partii Demokratycznej!" - grzmiał prezydent USA. Trump stwierdził, że USA "nie potrzebują porozumienia z Iranem".

"Te czasy już dawno minęły. Mamy ich pieniądze - setki miliardów dolarów - i mamy ich cieśninę!" - skwitował, odnosząc się do cieśniny Ormuz.

Wcześniej sam wiceprezydent naraził sie Trumpowi, twierdząc, że to wojna w Iranie doprowadziła do porażki republikanów w wyborach.

Wysoko postawiony przedstawiciel Partii Republikańskiej, z bliskiego otoczenia Trumpa, powiedział cytowany przez "The Telegraph", że Vance desperacko próbował zdystansować się od konfliktu na Bliskim Wschodzie, "wobec którego prywatnie wyrażał pogardę".

Jak donosiły "Wall Street Journal" i "New York Times", powołując się na amerykańskich urzędników znających sprawę, Vance wysłał również list do Mohsena Rezaeiego, szefa Rady Bezpieczeństwa Iranu, starając się w ten sposób podjąć próbę wznowienia negocjacji pokojowych.

USA. Gęstnieje atmosfera między Trumpem i Vancem

Zrzucając odpowiedzialność za porażkę w wyborach na konflikt, Vance podkreślał, że Trump podziela jego zdanie.

"Myślę, że to w dużej mierze prawda, ponieważ w krótkim okresie nieznacznie podniosło to cenę benzyny" - zgodził się amerykański przywódca. Finalnie prezydent ocenił jednak, że wojna była warta zachodu: "Ale jednocześnie, gdybym miał to zrobić jeszcze raz, zrobiłbym to jeszcze raz. Nie można pozwolić Iranowi na posiadanie broni jądrowej".

Trump ocenił też, że Vance ma w swojej narracji jasny cel. Goszcząc w CBS News stwierdził, że był świadomy tego, że wiceprezydent będzie chciał tłumaczyć w ten sposób wyborcze niepowodzenie.

Jak czytamy w zagranicznej prasie, sprzeciwiając się prezydentowi, Vance planuje własną polityczną przyszłość.

Źródło: "The Telegraph"



