Pęknięcia w środowisku Trumpa. To pokłosie działań ICE w kraju

Rzeczniczka Departamentu Bezpieczeństwa Krajowego USA Tricia McLaughlin wkrótce odejdzie ze stanowiska - ustaliła agencja Reutera. Decyzja zapadła w momencie wyraźnego spadku poparcia społecznego dla zaostrzanej przez prezydenta Donalda Trumpa polityki migracyjnej. Informację potwierdzili agencji dwaj urzędnicy administracji.

Kilku uzbrojonych funkcjonariuszy ICE w taktycznych kamizelkach idzie obok białych samochodów służbowych, na pierwszym planie stoi młoda kobieta w eleganckiej marynarce, patrząca prosto w obiektyw.
Media: Tricia McLaughlin odchodzi ze stanowiska

Rzeczniczka Departamentu Bezpieczeństwa Krajowego USA (DHS) Tricia McLaughlin była jednym z najbardziej rozpoznawalnych obrońców agresywnego kursu wobec migracji.

Kierowała komunikacją DHS w okresie, gdy departament znalazł się pod ostrzałem krytyki za niepełne lub nieprawdziwe komunikaty po brutalnych incydentach z udziałem federalnych funkcjonariuszy imigracyjnych.

    "Ani sama McLaughlin, ani DHS nie odpowiedzieli dotąd na prośby o komentarz w kwestii odejścia ze stanowiska" - podała agencja Reutera.

    Strzelaniny w Minneapolis. Tricia McLaughlin opuszcza DHS

    Jak podaje CBS News, odejście rzeczniczki nastąpi w przyszłym tygodniu. Według źródeł stacji pierwotnie planowała ona zakończyć pracę w grudniu, jednak decyzję odłożyła po głośnych strzelaninach w Minneapolis, w których zginęło dwóch obywateli USA. O planowanym odejściu McLaughlin jako pierwsze informowało Politico.

    DHS nadzoruje dwie kluczowe agencje realizujące zapowiedzi deportacyjne Trumpa: Immigration and Customs Enforcement (ICE) oraz Customs and Border Protection (CBP).

      McLaughlin regularnie występowała w mediach, m.in. w Fox News, oraz publikowała w serwisie X, ostro krytykując przeciwników ogólnokrajowych działań wymierzonych w nielegalną imigrację.

      Masowe deportacje z USA. Sprzeciw społeczny wobec polityki Trumpa

      Jak zauważają zagraniczne media, odejście McLaughlin zbiega się z narastającą presją polityczną wobec administracji Trumpa. Sekretarz bezpieczeństwa krajowego Kristi Noem znalazła się w ogniu krytyki po tym, jak początkowo określiła ofiary strzelanin mianem "terrorystów krajowych", zamiast poprzeć niezależne dochodzenie.

      Demokraci w Izbie Reprezentantów rozpoczęli starania o postawienie jej w stan oskarżenia, zarzucając naruszenie zaufania publicznego i utrudnianie nadzoru Kongresu.

      Narasta również sprzeciw społeczny. Styczniowy sondaż CBS News pokazał, że poparcie dla kampanii deportacyjnej Trumpa spadło do 46 proc., wobec 59 proc. na początku jego kadencji, a 61 proc. ankietowanych uznało działania funkcjonariuszy imigracyjnych za "zbyt surowe".

      W odpowiedzi na falę krytyki doradca Białego Domu ds. granic Tom Homan ogłosił w zeszłym tygodniu zakończenie masowego rozmieszczania agentów ICE i Straży Granicznej w Minneapolis.

