Pękła bariera 40 stopni. Francuscy ministrowie na specjalnym spotkaniu

Jakub Wojciechowski

Jakub Wojciechowski

Rozgrzane powietrze przedziera się przez Europę. We Francji upały osiągnęły wręcz afrykański poziom: zanotowano już miejscami 40 stopni. Do tego dochodzą niebezpieczne burze z wichurami osiągającymi 100 km/h. Ministrowie zdrowia i spraw wewnętrznych spotkali się, by omówić strategię walki ze skutkami upałów. Kolejne dni mogą wyglądać podobnie, również we Włoszech i Hiszpanii.

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Burze na północy Francji
Fala upałów ogarnęła całą Francję. Lokalnie zanotowano już 40 stopni Celsjusza. Dodatkowo na północy wracają niebezpieczne burzeLaurent Demartini / Hans LucasAFP

W skrócie

  • Francuscy ministrowie zdrowia i spraw wewnętrznych spotkali się z ekspertami, by omówić strategię wali ze skutkami upałów, które ogarnęły kraj.
  • Lokalnie zanotowano temperatury przekraczające 40 stopni Celsjusza. W ponad połowie departamentów ogłoszono ostrzeżenia przed upałami oraz niebezpiecznymi burzami.
  • Na północy kraju porywy wiatru miejscami dochodzą do 100 km/h.
  • Podobne ekstremalne warunki pogodowe panują także w rejonie Włoch i Hiszpanii, gdzie prognozowane są równie wysokie temperatury, a także burze z ulewami i gradem.
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Druga w tym roku fala upałów przesuwa się przez południową i zachodnią Europę. Najmocniej odczuwają to Francuzi: w piątek pomarańczowe ostrzeżenie przed upałem obowiązuje w 58 z 96 europejskich departamentów. Agencja AFP ocenia, że upał zagraża ponad 36 mln Francuzów. Odwoływane lub przenoszone są niektóre imprezy plenerowe i sportowe.

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40 stopni we Francji. Wkrótce możliwa powtórka

W czwartek, po raz pierwszy w tym roku, we Francji przekroczona została bariera 40 stopni Celsjusza. Miało to miejsce w miejscowości Montmorillon w departamencie Vienne w Nowej Akwitanii. Tam o godz. 17. zanotowano 40,2 stopni Celsjusza - wynika z danych organizacji meteorologicznej Meteo France.

W wielu innych miejscach bardzo niewiele zabrakło do osiągnięcia tej bariery. Bardzo gorąco było między innymi w miejscowościach Tortezais (39,4 stopni), Issoudun (39,3 stopni) czy Chateaumeillant (39 stopni). Upał ogarnął całą Francję i w wielu innych regionach było ponad 36-38 stopni Celsjusza.

W piątek, ale też w kolejnych dniach sytuacja może się powtórzyć i możliwe, że temperatury na poziomie 40 stopni lub więcej mogą się powtórzyć.

Mapa Europy Zachodniej z kolorystycznym zaznaczeniem znacznych anomalii temperatury powierzchniowej, szczególnie wysokich w centralnej i południowej Francji oraz w północno-wschodniej Hiszpanii i północnych Włoszech.
W czwartek lokalnie we Francji było 40 stopni. W najbliższych dniach upał nie zelżeje i znowu możliwe będą podobne wartościWXChartsmateriał zewnętrzny

Minister zdrowia Stephanie Rist oraz minister spraw wewnętrznych Laurent Nunez spotkali się o 11:30 z regionalnymi prefektami i szefami lokalnych agencji zdrowia, by skoordynować działania w związku falą upałów.

Wiadomo, że afrykańskie upały we Francji potrwają przez cały weekend i możliwe, że przez dużą część przyszłego tygodnia.

Kilka szkół średnich w regionie Sarthe ogłosiło zawieszenie zajęć w poniedziałek po południu. W niektórych miejscowościach odwołano zaplanowane na niedzielę plenerowe koncerty w związku letnim przesileniem. Odwołano między innymi imprezy w Brive-la-Gaillarde i Claye-Souilly.

Upał zmusił do zmiany planów również niektórych sportowców. Francuska Federacja Rugby (FFR) z powodu gorąca nakazała przełożenie wszystkich meczów organizowanych pod jej auspicjami w ten weekend na godziny nie wcześniejsze niż 17:30. Sędziom nakazano też organizowanie dwóch przerw na nawodnienie po trzy minuty w trakcie każdej tercji, aby ulżyć zawodnikom.

Francuzi muszą się mierzyć nie tylko z falą potężnego gorąca. W niektórych regionach znacznie poważniejszym problemem są bardzo silne burze.

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Wichury skupiły się na północy. Wiatr osiągnął 100 km/h

Podczas gdy cały kraj doświadcza ekstremalnych temperatur, mieszkańcy północnej części Francji mają obecnie do czynienia z niebezpiecznymi burzami, niosącymi gradobicie i wichury.

Uderzyły one w czwartek - tego dnia w Toussus-le-Noble w departamencie Yvelines odnotowano porywy wiatru o prędkości 101 km/h. Z kolei na polu w pobliżu Cambrai zaboserwowano tornado, jednak ma doniesień a jakichkolwiek szkodach, któe mogłoby spowodować. W Alpes-de-Haute-Provence w trakcie burzy w kilka godzin spadło 46 litrów deszczu na metr kwadratowy - tyle, ile zwykle w 10-15 dni w tym rejonie.

Meteo France ostrzega, że również w piątek po południu w północnej Francji znów trzeba będzie uważać na burze z wichurami, które "czasami mogą osiągać 100 km/h". Oprócz tego mogą też przynieść grad o średnicy od dwóch do pięciu centymetrów.

Upały i burze uderzają nie tylko w samej Francji. Z podobnymi zagrożeniami zmagają się obecnie również sąsiednie państwa.

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Europejskie problemy pogodowe. Upał bez granic

Afrykański upał i jednocześnie niebezpieczne burze po raz kolejny opanowały rozległe tereny we Włoszech.

W piątek z powodu upałów pomarańczowe ostrzeżenia obowiązują w ośmiu miastach, czyli we Bolonii, Bolzano, Brescii, Florencji, Mediolanie, Perugii, Rieti i Turynie.

W weekend będzie pod tym względem jeszcze gorzej: w sobotę pojawią się czerwone ostrzeżenia dla Bolonii, Brescii, Florencji, Perugii i Turynu. Możliwe, że lokalnie będzie do 39-40 stopni Celsjusza.

Nad północnymi Włochami z kolei gromadzą się ciemne chmury, i to dosłownie. Tam synoptycy spodziewają sie niebezpiecznych burz z ulewami, szczególnie w rejonie Alp i Doliny Padu. Lokalnie może dochodzić do uderzeń prądów zstępujących.

Potężne upały zalewają również Półwysep Iberyjski. W Hiszpanii temperatury dochodzące do 40 stopni prognozuje się w weekend - w sobotę tak może być w sobotę i niedzielę między innymi w Galicji i Kantabrii. Lokalnie w niedzielę w dolinach Tagu, Guadiany i Guadalquivir nie można wykluczyć temperatur na poziomie nawet 42 stopni Celsjusza.

Źródła: Meteo France, Ouest France, "Le Parisien", "Le Monde", IlMeteo, Rai News, AEMET

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